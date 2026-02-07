Авторы Exodus не хотят побочных заданий ради галочки - они должны работать на историю

Разработчики научно-фантастической RPG Exodus, среди которых много ветеранов Mass Effect, хотят уйти от типичной проблемы больших ролевых игр — побочных заданий, существующих лишь ради заполнения карты и выдачи опыта.
В беседе с журналистами нарративный директор проекта Дрю Карпишин объяснил, что команда стремится сделать дополнительный контент естественным продолжением основной истории. По его словам, игрок должен браться за такие миссии не потому, что «так надо» или требуется ещё несколько очков для прокачки, а из-за искреннего интереса к происходящему.
Побочные квесты будут тесно связаны с темами игры, персонажами отряда и элементами мира, которые не всегда удаётся подробно раскрыть на критическом пути. Награды, разумеется, никуда не денутся, но они не должны быть главным мотиватором.
При этом разработчики признают, что поиск баланса — сложная задача. Идей всегда больше, чем можно реализовать. Если попытаться добавить всё и сразу, подчёркивает Карпишин, игра рискует растянуться на «тысячи часов», что звучит впечатляюще, но на практике нереалистично.
Exodus создаётся как духовный наследник классических космических RPG с упором на выбор игрока, отношения между напарниками и последствия решений — и, судя по словам авторов, даже необязательные задания будут работать на эту цель, а не существовать отдельно от неё.
Например, планируется в игре 1 основной квест и 100 побочных. Понятно, что основной имеет приоритет, там отдельная команда. Распределяем оставшихся квестоделов согласно расчету человеко-часов. Допустим на 100 квестов 100 часов и 10 человек. Соответственно, можно уже отследить, на какой стадии находятся все команды. Но если согласовывать каждую мелочь - сколько раз чихнул каждый персонаж, то само собой, начнутся пробки, траты времени и прочие проблемы.
Но для начала надо буквально чуток раскидать кто что делает. На день задачка. Лучше день "потерять", зато потом ... долететь.
Сейчас пробежался по интернету. что пишут об это игре. Цитирую:
Но это же галимая Андромеда - 2.
То есть взлета, как у трилогии Масс Эффект, здесь ждать не стоит, увы.
А минусы будут? Андромеда получилась шикарной игрой в целом, ибо вернулись многие идеи оригинального Mass Effect 1, которые были утрачены в ME2 и ME3. Я имею ввиду, что Андромеда вспомнила, что она ролевая игра, а не просто убогие пострелушки за укрытиями как в ME 2 к примеру. И главное вернули возможность отыграть роль исследователя космоса - вернули вездеход. Андромеда по всем параметрам отличный Mass Effect. Точка.
Ну вообще, за такой подход можно только похвалить, но вот что получится на практике увидим.