Авторы Exodus не хотят побочных заданий ради галочки - они должны работать на историю

Разработчики научно-фантастической RPG Exodus, среди которых много ветеранов Mass Effect, хотят уйти от типичной проблемы больших ролевых игр — побочных заданий, существующих лишь ради заполнения карты и выдачи опыта.

В беседе с журналистами нарративный директор проекта Дрю Карпишин объяснил, что команда стремится сделать дополнительный контент естественным продолжением основной истории. По его словам, игрок должен браться за такие миссии не потому, что «так надо» или требуется ещё несколько очков для прокачки, а из-за искреннего интереса к происходящему.

Побочные квесты будут тесно связаны с темами игры, персонажами отряда и элементами мира, которые не всегда удаётся подробно раскрыть на критическом пути. Награды, разумеется, никуда не денутся, но они не должны быть главным мотиватором.

При этом разработчики признают, что поиск баланса — сложная задача. Идей всегда больше, чем можно реализовать. Если попытаться добавить всё и сразу, подчёркивает Карпишин, игра рискует растянуться на «тысячи часов», что звучит впечатляюще, но на практике нереалистично.

Exodus создаётся как духовный наследник классических космических RPG с упором на выбор игрока, отношения между напарниками и последствия решений — и, судя по словам авторов, даже необязательные задания будут работать на эту цель, а не существовать отдельно от неё.