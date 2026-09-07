Авторы Exodus обещают сложную систему компаньонов - не каждый спутник понравится каждому игроку

Exodus, долгожданная научно-фантастическая RPG от Archetype Entertainment, обещает вывести систему компаньонов на уровень последствий, редко встречающийся в жанре. В интервью RPG Site Дрю Карпишин, нарративный директор игры и опытный сценарист Mass Effect и Mass Effect 2, рассказал, что выбор игрока может буквально навсегда оттолкнуть компаньонов до конца кампании.
По словам директора по сюжету, команда исходила из простого принципа: спутники, которые всегда соглашаются с игроком, неинтересны. Именно конфликт делает их интересными. В Exodus будут ситуации, когда игроку придётся выбирать сторону между одним спутником и другим, и этот выбор повлияет на отношения, возможности романтических отношений и другие долгосрочные события.
Карпишин также упомянул, что состав спутников был намеренно разработан таким образом, чтобы быть разнообразным по характеру, и что не каждый спутник понравится каждому игроку. Он привёл в пример Сулемана:
Некоторые люди сочтут Сулемана лучшим в игре. Другие скажут: «Мне не нравится этот парень, он раздражает». И это нормально, потому что у нас есть и другие компаньоны, которые выполняют разные роли.
Идея заключается в том, чтобы игрок исследовал компаньонов, с которыми он больше всего себя отождествляет, но которые в конечном итоге могут удивить, дав второй шанс тому, кто ему изначально не нравился.
У компаньонов есть свой собственный контент, с дополнительными миссиями и сюжетными линиями, но Archetype позаботились о том, чтобы переплести их с основным повествованием таким образом, чтобы связи, построенные на протяжении игры, имели конкретный эмоциональный вес.
Выход Exodus на ПК, PlayStation 5, Xbox Series запланирован на 7 апреля 2027 года.
Там все компаньоны выглядят так, будто будут раздражать. Кого в партию брать? Всех боевых сопартийцев заанонсили и ни один не выглядит харизматично
Если нельзя получить всех сразу и продержаться до конца игры - то это г*овно, а не выбор.
Меня всегда такая хрень бесит, особенно в романтической стороне - какая нахрен разница, нравиться какому-то гарем или нечто подобное, просто дайте возможность это сделать и всё.
Так и тут, если тут всё специально так сделано, что в любом случае будут конфликты, то это полный отстой. Даже в БГ 3 можно было абсолютно всех компаньонов получит и не смотря на все конфликты - сохранить их. А там некоторые персы прям дру друга не то что те