Авторы Exodus обещают сложную систему компаньонов - не каждый спутник понравится каждому игроку

Exodus, долгожданная научно-фантастическая RPG от Archetype Entertainment, обещает вывести систему компаньонов на уровень последствий, редко встречающийся в жанре. В интервью RPG Site Дрю Карпишин, нарративный директор игры и опытный сценарист Mass Effect и Mass Effect 2, рассказал, что выбор игрока может буквально навсегда оттолкнуть компаньонов до конца кампании.

По словам директора по сюжету, команда исходила из простого принципа: спутники, которые всегда соглашаются с игроком, неинтересны. Именно конфликт делает их интересными. В Exodus будут ситуации, когда игроку придётся выбирать сторону между одним спутником и другим, и этот выбор повлияет на отношения, возможности романтических отношений и другие долгосрочные события.

Карпишин также упомянул, что состав спутников был намеренно разработан таким образом, чтобы быть разнообразным по характеру, и что не каждый спутник понравится каждому игроку. Он привёл в пример Сулемана:

Некоторые люди сочтут Сулемана лучшим в игре. Другие скажут: «Мне не нравится этот парень, он раздражает». И это нормально, потому что у нас есть и другие компаньоны, которые выполняют разные роли.

Идея заключается в том, чтобы игрок исследовал компаньонов, с которыми он больше всего себя отождествляет, но которые в конечном итоге могут удивить, дав второй шанс тому, кто ему изначально не нравился.

У компаньонов есть свой собственный контент, с дополнительными миссиями и сюжетными линиями, но Archetype позаботились о том, чтобы переплести их с основным повествованием таким образом, чтобы связи, построенные на протяжении игры, имели конкретный эмоциональный вес.

Выход Exodus на ПК, PlayStation 5, Xbox Series запланирован на 7 апреля 2027 года.