Бывшие творцы Mass Effect раскрыли ещё больше деталей о своей амбициозной игре Exodus

Студия Archetype Entertainment, основанная ветеранами BioWare, продолжает раскрывать подробности о своем научно-фантастическом проекте Exodus, который уже успел привлечь внимание поклонников RPG. Разработчики опубликовали новый видеоролик, который посещён сессии ответов на часто задаваемые вопросы от игроков. Вместе с этим создатели экшена раскрыли еще больше деталей об игровом мире, сюжете и механиках будущей игры.

Что нового сообщили разработчики:

Персеполис — сердце приключения . Главной базой игрока станет город Персеполис на планете Лидон. Это не просто место для отдыха между миссиями, а живой город с друзьями, семьёй и другими важными персонажами. Все ваши действия на миссиях будут влиять на судьбу города.

. Главной базой игрока станет город Персеполис на планете Лидон. Это не просто место для отдыха между миссиями, а живой город с друзьями, семьёй и другими важными персонажами. Все ваши действия на миссиях будут влиять на судьбу города. Эффект временной дилатации . Механика времени станет ключевой фишкой игры. Возвращаясь с миссий, вы можете обнаружить, что прошло десятилетие или больше. Это изменит всё — от отношений с персонажами, которые постарели, до технологических и социальных изменений в Персеполисе.

. Механика времени станет ключевой фишкой игры. Возвращаясь с миссий, вы можете обнаружить, что прошло десятилетие или больше. Это изменит всё — от отношений с персонажами, которые постарели, до технологических и социальных изменений в Персеполисе. Свобода выбора компаньонов . Выбирать спутников для миссий нужно с осторожностью, ведь их отсутствие в городе может также повлиять на его развитие.

. Выбирать спутников для миссий нужно с осторожностью, ведь их отсутствие в городе может также повлиять на его развитие. "Путешественники" — новая интерпретация героев . Вдохновлённые философией джедаев, путешественники в Exodus действуют более независимо. У них нет строгой иерархии или совета, но их цель — спасение человечества.

. Вдохновлённые философией джедаев, путешественники в Exodus действуют более независимо. У них нет строгой иерархии или совета, но их цель — спасение человечества. Новые расы и цивилизации . В игре появятся инопланетяне, включая загадочных Мара Яма, с которыми вам предстоит взаимодействовать.

. В игре появятся инопланетяне, включая загадочных Мара Яма, с которыми вам предстоит взаимодействовать. Подробности о редакторе персонажа появятся позже.

Сценарий для сюжета игры пишет Дрю Карпишин, известный как автор сюжета трилогии Mass Effect, а за гейм-дизайн отвечает Джеймс Олен, создавший Dragon Age: Origins и Star Wars: Knights of the Old Republic. В студии работают также бывшие разработчики из Naughty Dog, 343 Industries и Electronic Arts.

Exodus выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, но точной даты релиза пока нет. Однако новые детали обещают, что Exodus может стать достойным продолжением традиций лучших RPG от BioWare.