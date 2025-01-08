Бывшие творцы Mass Effect раскрыли ещё больше деталей о своей амбициозной игре Exodus

Студия Archetype Entertainment, основанная ветеранами BioWare, продолжает раскрывать подробности о своем научно-фантастическом проекте Exodus, который уже успел привлечь внимание поклонников RPG. Разработчики опубликовали новый видеоролик, который посещён сессии ответов на часто задаваемые вопросы от игроков. Вместе с этим создатели экшена раскрыли еще больше деталей об игровом мире, сюжете и механиках будущей игры.
Что нового сообщили разработчики:
- Персеполис — сердце приключения. Главной базой игрока станет город Персеполис на планете Лидон. Это не просто место для отдыха между миссиями, а живой город с друзьями, семьёй и другими важными персонажами. Все ваши действия на миссиях будут влиять на судьбу города.
- Эффект временной дилатации. Механика времени станет ключевой фишкой игры. Возвращаясь с миссий, вы можете обнаружить, что прошло десятилетие или больше. Это изменит всё — от отношений с персонажами, которые постарели, до технологических и социальных изменений в Персеполисе.
- Свобода выбора компаньонов. Выбирать спутников для миссий нужно с осторожностью, ведь их отсутствие в городе может также повлиять на его развитие.
- "Путешественники" — новая интерпретация героев. Вдохновлённые философией джедаев, путешественники в Exodus действуют более независимо. У них нет строгой иерархии или совета, но их цель — спасение человечества.
- Новые расы и цивилизации. В игре появятся инопланетяне, включая загадочных Мара Яма, с которыми вам предстоит взаимодействовать.
- Подробности о редакторе персонажа появятся позже.
Сценарий для сюжета игры пишет Дрю Карпишин, известный как автор сюжета трилогии Mass Effect, а за гейм-дизайн отвечает Джеймс Олен, создавший Dragon Age: Origins и Star Wars: Knights of the Old Republic. В студии работают также бывшие разработчики из Naughty Dog, 343 Industries и Electronic Arts.
Exodus выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, но точной даты релиза пока нет. Однако новые детали обещают, что Exodus может стать достойным продолжением традиций лучших RPG от BioWare.
надеюсь в игре можно будет зависти семью сделать ребенка,а потом прилететь с миссий а у твоего ребенка уже своя семья,еще пару миссий и ты уже базаришь с правнуками)))
Котором по факту на тебе должно быть пофиг, так как ты(твой персонаж) как тот отец что "ушел за хлебом".
лол) будет топ если реально прийти на встречу с хлебом
Дрю Карпишин. Это хорошо, его произведения очень даже хороши, все что читал, все понравились.
Пока меня только смущает боевой медведь в броне. А так, посмотрим
Ну, пока интересно.
Какая та прям убойная команда собралась.
Делать научную фантастику без какой нибудь базы так себе занятие. Может получится унылый the outer worlds и калфилд.
Т.е. теперь если берёшь в пати только понравившихся напарников, то по возвращению в город, отстойные превратят его в не пойми что?
Странная формулировка, но в прицепи да, скорее всего так и будет работать.
Теперь, если заприметил няшную девицу и хочешь ее заромансить, то стоит ее взять с собой на миссию. А то вернешься обратно, а вместо няшной девицы тебя встретит старая карга.
Ура, мне эта идея что все расы в игре будут предками людей изначально не понравилась. Теперь х2 к ожиданию точно.
Новые рассы: это я так понял снова типы у которых 2 глаза, 2 руки , 2 ноги но цвет другой и какие-нибудь рога приделаны... Знаем. Почему то рассы и цивилизации внеземные всегда имеют человеческое строение тела
Ждемс от Карпушина очередной компиляции
Канадский писатель Дрю Карпышин (Drew Karpyshin) утрамбовал в 20 часов сюжетной кампании тонны чужих идей, не добавив ни одной собственной. Кто-то примет эту мешанину за откровение, но мы уже встречали громадные станции наподобие здешней «Цитадели», в которой заседает галактический совет (Babylon 5, Star Trek), искали сгинувшие цивилизации (цикл «Врата» Фредерика Пола и еще десятки книг), воевали с синтетической формой жизни, решившей перебить всю органику (Battlestar Galactica, «Терминатор»), и отражали нашествие Древнего Зла (серия «Берсеркер» Фреда Саберхагена). Прочие заимствования — разумные растения-паразиты, генетические опыты в корпоративных лабораториях, кровожадные насекомые, — сущая мелочь.
В общем, неясно: то ли перед нами плагиат в особо крупных размерах, то ли интерактивная дань научной фантастике 1960-1980 годов.
https://ag.ru/games/mass-effect/review
Для кого-то эта антинаучная ахинея? А для фанатов Нолана:)
Почти 100 % , будет куча повестки , которая будет важнее сюжета...
да не, я думаю что помимо повестки могут и сюжет завезти, всё-таки Андрюха Карпишин своё дело знает