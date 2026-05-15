Бывший руководитель Exodus Джеймс Олен рассказал, что покинул разработку из-за выгорания

В декабре прошлого года, несмотря на то, что Джеймс Олен возглавлял студию, он покинул Archetype Entertainment, оставив также свою роль продюсера Exodus. Это было несколько неожиданно, учитывая, что он был одним из основателей студии после ухода из BioWare в 2018 году. Теперь, в недавнем интервью, Олен объясняет, почему он принял это решение, ссылаясь на, возможно, самый объединяющий опыт в разработке игр: выгорание.

Я был на пределе своих возможностей, и это вредило моему здоровью, моей личной жизни и всему остальному. Мне просто нужно было отстраниться. Как творческий человек, ты очень заботишься обо всем, а будучи главой студии, тебе приходится постоянно разрывать ребёнка пополам, и люди постоянно критикуют твоё видение. Я определённо больше не попаду в такую ​​ситуацию; это нездоровое состояние.

Компания Archetype Entertainment была основана ещё в 2019 году и до сих пор не выпустила ни одной игры. Когда все начиналось, когда пришлось создавать ещё одну студию для разработки крупной AAA-игры с командой, имеющей схожий опыт, Олен усомнился в своем решении, сказав:

Может быть, я обманывал себя. Я обманывал себя, думая, что не буду умирать внутри. Но да, это было просто слишком. Ты пытаешься управлять самыми разными личностями, людьми, группами и организациями, а ещё есть давление, связанное с работой над высокобюджетным проектом. Плюс ко всему, в Exodus используются тексты Питера Гамильтона, консультанта игры, и переговоры по контракту с его участием тоже звучат довольно жёстко.

Сейчас Олен сосредоточен на трёх книгах-приключениях в жанре RPG в рамках компании Arcanum Worlds, которую он основал вместе с Джесси Скай, также бывшим сотрудником BioWare и соучредителем Archetype Entertainment, который сейчас является креативным директором Exodus.