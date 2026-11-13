Число добавлений EXODUS в списки желаемого в Steam среди китайских игроков выросло на 1550%

Компания Wizards of the Coast сообщила, что во время кампании с участием G2 Esports на турнире IEM Beijing 2026 количество ежедневных добавлений игры EXODUS в списки желаемого в Steam (в Китае) увеличилось на 1550%.

Кампания проходила со 2 по 8 ноября — в течение недели, когда в Пекине состоялся турнир. По словам Марка Кокса, старшего директора по региональному маркетингу в Wizards of the Coast, этот период стал для EXODUS лучшей неделей по количеству добавлений в списки желаемого в Китае за весь текущий год.

Пик ежедневных добавлений пришёлся на 7 ноября, во время стадии плей-офф: показатель превысил базовый уровень (зафиксированный до начала мероприятия) на 2808%. Базовый уровень был рассчитан на основе данных об активности пользователей в период с 21 октября по 1 ноября.

Кампания включала как онлайн-продвижение, так и офлайн-активность рядом с пекинской ареной. На площадке была размещена наружная реклама, демонстрировались трейлеры, распространялась брендированная продукция, а также были установлены QR-коды, с помощью которых посетители могли добавить игру в свой список желаемого в Steam прямо со смартфона.

Кокс отметил, что QR-коды были размещены внутри специально оборудованного стенда, что позволяло гостям сразу же добавить игру в список желаемого. Он связал такой формат с популярностью мобильных устройств в Китае, а также с тем, что кампания была ориентирована на аудиторию киберспорта и видеоигр.

Эта кампания стала частью творческого партнёрства между Wizards of the Coast и G2, о котором было объявлено в августе 2026 года. Согласно условиям соглашения, состав G2 по дисциплине Counter-Strike 2 выступает в форме, дизайн которой периодически меняется и включает элементы различных франшиз Wizards of the Coast. Первым представленным проектом стал EXODUS. Ожидается, что в будущем в разработку войдут игры по вселенным Magic: The Gathering и Dungeons & Dragons.