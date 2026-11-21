Dark Horse Direct, специализированное подразделение Dark Horse Comics, открыла предзаказ на книгу «The Art of Exodus», посвящённую ролевому экшену Exodus от Archetype Entertainment. Издание объёмом 208 страниц оценено в $54. Рассылка должна начаться в апреле 2027 года — одновременно с релизом самой игры.

Артбук предложит эксклюзивный взгляд на художественное оформление Exodus: галактику, населённую эволюционировавшими существами и пробуждёнными животными, а также технологические сокровища. Читатели смогут лучше рассмотреть вселенную, которая, по задумке авторов, будет расширяться за пределы игры — в романы, настольные приключения и другие проекты.

В самой Exodus главный герой Джун Аслан начинает путь как скромный старьёвщик (сборщик древних реликвий) на окраине мира Лидон и становится Путешественником (Странником). Нужно исследовать искажённые временем миры и опасные уголки космоса в поисках ключа к спасению, а также следить за приключениями главного героя Джуна и его союзников.

Выход игры запланирован на 7 апреля 2027 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.