Exodus находится в надежных руках опытных ветеранов из Bioware, уверяет бывший глава студии Archetype Entertainment

В рядах фанатов Exodus, который многие считают духовным наследником франшизы Mass Effect, с тревогой восприняли новость об уходе из студии Archetype Entertainment ее нынешнего руководителя Джеймса Олена.

Опасения по поводу долгосрочной судьбы проекта и его конечного качества побудили известного разработчика выступить с заявлением, в котором он успокоил сообщество, заверив, что проект находится в очень надежных руках опытных профессионалов (в том числе бывших разработчиков ME из BioWare).

Как объяснил Олен, решение уйти из компании он принял еще летом прошлого года и сделал это, чтобы избежать «профессионального выгорания». После более шести лет совмещения непростых деловых и творческих обязанностей в создании AAA-игр, он решил, что настал момент для передачи эстафеты. В то же время геймдизайнер подчеркнул, что его уход произошел по полному согласию с материнской компанией Hasbro, и что он сам остается в отличных отношениях с командой, продолжая выполнять роль креативного консультанта по проектам, связанным с брендом.

Не смотря на изменения в верхах, основы Exodus кажутся нетронутыми, так как над сюжетом и миром игры по-прежнему следит Дрю Карпишин — сценарист, на счету которого первые две части Mass Effect и Star Wars: KOTOR. Кроме того, Олен заверил, что руководить проектом будут профессионалы своего дела, которым он доверяет уже несколько десятилетий, в том числе соучредитель студии Джесси Скай.

Релиз Exodus, в создании которой участвует, в частности, актер Мэттью Макконехи, запланирован на начало 2027 года.