Exodus находится в надежных руках опытных ветеранов из Bioware, уверяет бывший глава студии Archetype Entertainment

В рядах фанатов Exodus, который многие считают духовным наследником франшизы Mass Effect, с тревогой восприняли новость об уходе из студии Archetype Entertainment ее нынешнего руководителя Джеймса Олена.
Опасения по поводу долгосрочной судьбы проекта и его конечного качества побудили известного разработчика выступить с заявлением, в котором он успокоил сообщество, заверив, что проект находится в очень надежных руках опытных профессионалов (в том числе бывших разработчиков ME из BioWare).
Как объяснил Олен, решение уйти из компании он принял еще летом прошлого года и сделал это, чтобы избежать «профессионального выгорания». После более шести лет совмещения непростых деловых и творческих обязанностей в создании AAA-игр, он решил, что настал момент для передачи эстафеты. В то же время геймдизайнер подчеркнул, что его уход произошел по полному согласию с материнской компанией Hasbro, и что он сам остается в отличных отношениях с командой, продолжая выполнять роль креативного консультанта по проектам, связанным с брендом.
Не смотря на изменения в верхах, основы Exodus кажутся нетронутыми, так как над сюжетом и миром игры по-прежнему следит Дрю Карпишин — сценарист, на счету которого первые две части Mass Effect и Star Wars: KOTOR. Кроме того, Олен заверил, что руководить проектом будут профессионалы своего дела, которым он доверяет уже несколько десятилетий, в том числе соучредитель студии Джесси Скай.
Релиз Exodus, в создании которой участвует, в частности, актер Мэттью Макконехи, запланирован на начало 2027 года.
Ну посмотрим насколько он надёжные.
Задним числом можно объяснять всё что угодно, независимо от обстоятельств, уход основателя (и руководителя) посреди разработки фактически важнейшего проекта молодой студии - в любом случае будет восприниматься настороженно.
посмотрим кто сильнее экспансия или исход
Надежными руками ветераны лепили Антем и Андромеду пока биовар не сгнила заживо. Капитан сваливает с тонущей галеры чтобы не забрызгало го вном от релизного флопа а Карпишин там сидит свадебным генералом ради прогрева на предзаказы пока Хасбро допиливает очередной мертвый сервис
А выглядит пока что пососненько. Трейлер с Game Awards вообще не впечатлил
Дело ясное, что дело тёмное.
а, понятно, короче. Можно не ждать
Визуал у игры довольно странный.