Exodus 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.2 251 оценка

Exodus не получит перевод на русский язык? На странице игры в Steam указано 9 локализаций - среди них нет русского

AceTheKing AceTheKing

Вчера предстоящая космическая Sci-Fi RPG Exodus от студии Archetype Entertainment обзавелась страницей в Steam.

Судя по всему, Exodus не получит русскую локализацию: на странице указано, что игра будет переведена на 9 языков. Английский язык получит полноценный дубляж, а французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский, японский, китайский и корейский - текстовые переводы.

Конечно до релиза ситуация еще может измениться, но пока что всё выглядит так, что игрокам придется дожидаться неофициальной локализации от энтузиастов чтобы пройти игру на русском языке.

Exodus выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.

18
30
Комментарии:  30
Rio17

Вот и думай, раз есть 9 языков и нет русского, играть ли в это, каждый решит сам.

11
Вадим Якимов

играть, но с кубиторента и с переводом от "святых людей"..)

5
bubenson

Испугали ежа голой попой.

10
MNM 777

Опять с потраченным от нейросети играть )

6
Котян Сутоевич

Охладите своё траханье, мистер!

4
MNM 777 Котян Сутоевич
1
Лисан аль-Гаиб Котян Сутоевич

Главное для тех, кто хочет в езду👍

ViksOne

Школоло или Бурсак не поиграют :D

5
askazanov

Фигня в нынешнее время, главное чтобы сренуво не было )))

4
Константин335

А что такого если будет Денуво? Не спиратишь да?

10
askazanov Константин335

Нет, просто дольше перевод будет делаться, да и нафиг она не нужна будет тогда.

2
askazanov Константин335

А по твоему нормально, когда на тебя ложат большой болт , не делая перевод и озвучку? )))) и ты это хаваешь с удовольствием!? ))))

7
Константин335

Любители переведут

4
нитгитлистер

ну и пожалуйста ну и не очень то и хотелось

2
Simiola1

Ну и пошли они накуй! Надеюсь их гомно провалится и студию русофобов закроют к херам

2
Анна Кранцове

Война войной а санкции по расписанию

1
Лисан аль-Гаиб

Вау, с чего бы это?! 😱😱

1
