Exodus не получит перевод на русский язык? На странице игры в Steam указано 9 локализаций - среди них нет русского

Вчера предстоящая космическая Sci-Fi RPG Exodus от студии Archetype Entertainment обзавелась страницей в Steam.
Судя по всему, Exodus не получит русскую локализацию: на странице указано, что игра будет переведена на 9 языков. Английский язык получит полноценный дубляж, а французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский, японский, китайский и корейский - текстовые переводы.
Конечно до релиза ситуация еще может измениться, но пока что всё выглядит так, что игрокам придется дожидаться неофициальной локализации от энтузиастов чтобы пройти игру на русском языке.
Exodus выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.
Вот и думай, раз есть 9 языков и нет русского, играть ли в это, каждый решит сам.
играть, но с кубиторента и с переводом от "святых людей"..)
Испугали ежа голой попой.
Опять с потраченным от нейросети играть )
Охладите своё траханье, мистер!
Главное для тех, кто хочет в езду👍
Школоло или Бурсак не поиграют :D
Фигня в нынешнее время, главное чтобы сренуво не было )))
А что такого если будет Денуво? Не спиратишь да?
Нет, просто дольше перевод будет делаться, да и нафиг она не нужна будет тогда.
А по твоему нормально, когда на тебя ложат большой болт , не делая перевод и озвучку? )))) и ты это хаваешь с удовольствием!? ))))
Любители переведут
ну и пожалуйста ну и не очень то и хотелось
Ну и пошли они накуй! Надеюсь их гомно провалится и студию русофобов закроют к херам
Война войной а санкции по расписанию
Вау, с чего бы это?! 😱😱