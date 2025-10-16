Exodus не получит перевод на русский язык? На странице игры в Steam указано 9 локализаций - среди них нет русского

Вчера предстоящая космическая Sci-Fi RPG Exodus от студии Archetype Entertainment обзавелась страницей в Steam.

Судя по всему, Exodus не получит русскую локализацию: на странице указано, что игра будет переведена на 9 языков. Английский язык получит полноценный дубляж, а французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский, японский, китайский и корейский - текстовые переводы.

Конечно до релиза ситуация еще может измениться, но пока что всё выглядит так, что игрокам придется дожидаться неофициальной локализации от энтузиастов чтобы пройти игру на русском языке.

Exodus выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.