Exodus - новая Mass Effect Andromeda? Геймеры раскритиковали грядущую научно-фантастическую RPG

Предстоящая научно-фантастическая RPG под названием Exodus на протяжении нескольких месяцев вызывала только положительные отзывы. Созданием игры занимается студия Archetype, в основном состоящая из бывших разработчиков BioWare, что заставляет многих геймеров рассматривать игру как духовного преемника легендарной серии Mass Effect. Однако эта идиллическая атмосфера и безоговорочный энтузиазм внезапно поутихли, когда разработчики раскрыли подробности о механике кастомизации главного героя, вызвав первую крупную волну недовольства среди сообщества.

Самым большим разочарованием стало отсутствие полноценного, продвинутого редактора персонажей. Вместо того чтобы позволить игрокам создавать черты лица с нуля, разработчики заставили игроков использовать предопределённый шаблон для главного героя, Джуна Аслана. Возможности кастомизации ограничивались несколькими поверхностными элементами, такими как причёска, растительность на лице, цвет глаз, макияж и татуировки. Это решение серьёзно повлияло на тех, кто надеялся создать уникальный аватар или проецировать свой собственный образ в игровой мир.

Ситуация усугубляется тем, что, по мнению игроков, внешний вид главного героя-мужчины по умолчанию оставляет желать лучшего. После объявления об отсутствии ползунков для изменения внешности фанаты стали гораздо внимательнее относиться к рекламным материалам и начали громко критиковать внешность Джуна, называя ее просто непривлекательной и неотшлифованной. Ситуацию усугубляют его плохие выражения лица, которые и в более ранних трейлерах казались неестественными.