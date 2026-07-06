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Exodus 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 334 оценки

Exodus - новая Mass Effect Andromeda? Геймеры раскритиковали грядущую научно-фантастическую RPG

monk70 monk70

Предстоящая научно-фантастическая RPG под названием Exodus на протяжении нескольких месяцев вызывала только положительные отзывы. Созданием игры занимается студия Archetype, в основном состоящая из бывших разработчиков BioWare, что заставляет многих геймеров рассматривать игру как духовного преемника легендарной серии Mass Effect. Однако эта идиллическая атмосфера и безоговорочный энтузиазм внезапно поутихли, когда разработчики раскрыли подробности о механике кастомизации главного героя, вызвав первую крупную волну недовольства среди сообщества.

Самым большим разочарованием стало отсутствие полноценного, продвинутого редактора персонажей. Вместо того чтобы позволить игрокам создавать черты лица с нуля, разработчики заставили игроков использовать предопределённый шаблон для главного героя, Джуна Аслана. Возможности кастомизации ограничивались несколькими поверхностными элементами, такими как причёска, растительность на лице, цвет глаз, макияж и татуировки. Это решение серьёзно повлияло на тех, кто надеялся создать уникальный аватар или проецировать свой собственный образ в игровой мир.

Ситуация усугубляется тем, что, по мнению игроков, внешний вид главного героя-мужчины по умолчанию оставляет желать лучшего. После объявления об отсутствии ползунков для изменения внешности фанаты стали гораздо внимательнее относиться к рекламным материалам и начали громко критиковать внешность Джуна, называя ее просто непривлекательной и неотшлифованной. Ситуацию усугубляют его плохие выражения лица, которые и в более ранних трейлерах казались неестественными.

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Комментарии:  17
Ваш комментарий
Saka Madiq

monk70, а ты в курсе, что в андромеде не было редактора персонажа вообще? или фанаты уже в ярости??)))

8
hpi

Геям только критиковать удобно

6
GPoul

Слишком уж раздувают проблему, но в так называемой "рпг" все же и вправду хотелось бы редактор. Ну хотя бы за сильную и независимую играть не заставляют, на фоне некоторых игр это уже плюс)

4
resident 013

А что они хотят от ии

3
opexdisturbed

Первое, о чем я подумал, когда узнал, что не будет редактора, это закрепление голоса Макконахи за конкретным образом персонажа. Может он не хотел, чтобы его голосом разговаривало это:

2
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