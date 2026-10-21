Exodus почти достигла миллиона вишлистов - декабрь может стать насыщенным на новости о наследнице Mass Effect

Научно-фантастическая экшен-RPG Exodus приблизилась к отметке в миллион добавлений в список желаемого Steam. Это указывает на заметный интерес аудитории к проекту, который позиционируется как духовная наследница Mass Effect. Следующий важный этап для игры ожидается в декабре: Hasbro сообщила в финансовом отчёте о предстоящих новостях, однако пока не уточнила, что именно готовят разработчики.

Одним из возможных поводов для анонса станет The Game Awards — ежегодная церемония, на которой крупные игровые проекты нередко получают новые трейлеры и подробности. Впрочем, официального подтверждения участия Exodus в мероприятии пока нет. Неизвестно и то, собирается ли команда представить полноценный анонс или ограничится масштабным показом уже знакомой игры.

Реакция публики на декабрьские материалы может оказаться важной для дальнейших прогнозов относительно проекта. Несмотря на растущий интерес, одного количества вишлистов недостаточно, чтобы судить о будущих продажах: многое будет зависеть от того, насколько убедительно Exodus покажет себя в следующих демонстрациях.

Релиз игры запланирован на 7 апреля 2027 года. До выхода Hasbro намерена провести ещё несколько предварительных мероприятий для прессы и представителей игровой индустрии — по аналогии с превью-событием, состоявшимся в конце лета. Поэтому декабрьский показ может стать не последней возможностью оценить развитие проекта до запуска.

Пока Exodus постепенно наращивает аудиторию, а поклонникам научно-фантастических RPG остаётся ждать, какие именно новости подготовила команда.