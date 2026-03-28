"Expandus": создатели Exodus и The Expanse: Osiris Reborn пожелали друг другу удачи, думая как назвать совместный релиз

Студии Archetype и Owlcat Games поддержали друг друга в соцсетях после того, как выяснилось, что их научно-фантастические ролевые игры выйдут примерно в одно время. Exodus создается ветеранами BioWare, включая сценариста Дрю Карпишина, а The Expanse: Osiris Reborn - студией Owlcat Games, известной по Pathfinder и Warhammer 40,000: Rogue Trader.
Поводом для общения стал геймплейный трейлер The Expanse: Osiris Reborn, которым Archetype поделилась в своих соцсетях, заявив:
2027 год обещает быть хорошим для научно-фантастических RPG.
Owlcat Games ответила предложением назвать совместный релиз двух игр "Expandus". В Archetype идею подхватили и начали придумывать варианты:
Expansodus, Exopanse, Expodus, Exodanse... Мы продолжим работать над этим.
В итоге создатели The Expanse: Osiris Reborn пожелали удачи и себе, и коллегам.
Exodus планируется к выходу в начале 2027 года, а The Expanse: Osiris Reborn - весной 2027 года.
Здоровая конкуренция. Только за это я бы купил обе одновременно
ну надо же и на одной планете и на одних и тех же платформах...
Чук и Гек их назовите.
И обе перенесут. При этом проект Owlcat в любом случае полноценно выйдет не раньше 2028, после череды патчей.
Чушь какую-то придумывают. Назовитесь просто "Жалкие подражатели Масс Эффекта 99 уровня" и дело в шляпе.😄