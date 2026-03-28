"Expandus": создатели Exodus и The Expanse: Osiris Reborn пожелали друг другу удачи, думая как назвать совместный релиз

Студии Archetype и Owlcat Games поддержали друг друга в соцсетях после того, как выяснилось, что их научно-фантастические ролевые игры выйдут примерно в одно время. Exodus создается ветеранами BioWare, включая сценариста Дрю Карпишина, а The Expanse: Osiris Reborn - студией Owlcat Games, известной по Pathfinder и Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Поводом для общения стал геймплейный трейлер The Expanse: Osiris Reborn, которым Archetype поделилась в своих соцсетях, заявив:

2027 год обещает быть хорошим для научно-фантастических RPG.

Owlcat Games ответила предложением назвать совместный релиз двух игр "Expandus". В Archetype идею подхватили и начали придумывать варианты:

Expansodus, Exopanse, Expodus, Exodanse... Мы продолжим работать над этим.

В итоге создатели The Expanse: Osiris Reborn пожелали удачи и себе, и коллегам.

Exodus планируется к выходу в начале 2027 года, а The Expanse: Osiris Reborn - весной 2027 года.