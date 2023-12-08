Геймдиректору Mass Effect 5 понравилась новая научно-фантастическую игра Exodus от ветеранов ролевых игр BioWare

Для непосвященных Exodus - это дебютная ролевая игра от студии Archetype Entertainment, основанной ветеранами индустрии Джеймсом Оленом, Чадом Робертсоном и Крисом Кингом. Сам Олен долгое время работал дизайнером на фабрике RPG BioWare - от Baldur's Gate до Jade Empire - и этот уникальный научно-фантастический колорит, безусловно, не остался незамеченным при создании Exodus.

Она была представлена Мэттью Макконахи во время сегодняшней церемонии Game Awards 2023 и похоже, анонс пришелся по душе Майклу Гэмблу, руководителю проекта следующей Mass Effect, который перепостил трейлер в социальных сетях со словами "Научная фантастика — это потрясающе".

Один из комментаторов выразил надежду на успех Mass Effect 5 наряду с успешными проектами других ветеранов BioWare, которые перешли в собственные студии. "Именно так. Насколько я могу судить, чем больше — тем лучше", - ответил Гэмбл.

В анонсирующем трейлере, прекрасно выполненном Blur Studios, наш протагонист прыгает через двойников Массовых Реле, которые изменяют время а-ля "Интерстеллар" - по сути, сеть сверхсветовых путешествий старит людей по-разному и расширяет время. В ходе всех этих пространственно-временных махинаций нам также показали геймплей, который включает в себя бешеные бои от третьего лица, RPG-прогрессию и, по словам режиссера, инопланетную романтику.

Дата выхода Exodus еще не определена, но она выйдет на PC, Xbox Series X|S и PS5, когда будет готова.