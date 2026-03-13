Глава Hasbro уверен в успехе Exodus и будущем ИИ в игровой индустрии

Генеральный директор Hasbro Крис Кокс рассказал о планах компании в игровой индустрии и поделился ожиданиями от будущих проектов. В подкасте Decoder издания The Verge он отметил, что с оптимизмом смотрит на научно-фантастическую RPG Exodus.

Разработкой игры занимается студия Archetype Entertainment, в которой работают бывшие сотрудники BioWare. Проект находится в производстве с 2019 года и, по словам Кокса, должен выйти в первой половине 2027 года. Руководитель Hasbro отметил, что уже успел поиграть в раннюю версию и остался доволен тем, как выглядит игра.

Кроме Exodus, компания готовит ещё один крупный проект — приключенческий экшен Warlock во вселенной Dungeons & Dragons. Его релиз планируется во второй половине 2027 года.

Кокс также затронул ситуацию в игровой индустрии. Он отметил, что разработка современных AAA-игр требует огромных ресурсов — на создание одного проекта может уходить тысячи человеко-лет. По этой причине издатели всё чаще сотрудничают со студиями из Восточной Европы и стран Юго-Восточной Азии, где можно снизить расходы на производство.

Отдельно глава Hasbro высказался об искусственном интеллекте. По его мнению, сейчас многие игроки относятся к ИИ в играх настороженно, однако со временем разработчики найдут способы использовать эту технологию так, чтобы она действительно улучшала проекты и делала их интереснее.

При этом Кокс подчеркнул, что в разработке игр Exodus и Warlock искусственный интеллект не применяется. В то же время компания уже использует такие инструменты на этапе создания концептов игрушек по своим франшизам, включая Magic: The Gathering и Dungeons & Dragons.