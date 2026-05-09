Глава Hasbro видит в Exodus нового наследника Mass Effect

Глава Hasbro Крис Кокс заявил, что новый научно-фантастический RPG проект Exodus способен занять нишу, которую оставила серия Mass Effect, и стать её своеобразной заменой для игроков, ждущих крупные сюжетные космические RPG.

По словам Кокса, интерес к проекту связан в том числе с командой разработчиков — в студии работают бывшие сотрудники BioWare, участвовавшие в создании ключевых ролевых игр прошлого. Он описал Exodus как «D&D в космосе» и отметил, что идея с самого начала показалась ему перспективной.

Кокс также подчеркнул, что, по его мнению, рынок давно испытывает дефицит крупных сюжетных RPG в духе Mass Effect. Он заявил, что после длительного перерыва игроки снова ждут подобный опыт, и Exodus может закрыть эту потребность.

При этом он отметил, что лично уже пробовал ранние версии игры и считает, что она действительно попадает в нужное настроение для поклонников жанра. Однако полноценного показа проекта пока не было, и большая часть впечатлений основана на ограниченных демонстрациях.

Exodus уже не первый раз сравнивают с Mass Effect из-за схожей структуры и тематики. Разработчики ранее сами признавали, что вдохновляются классическими космическими RPG, но при этом стараются создать собственную систему с акцентом на выбор игрока и исследование мира.

На фоне затянувшегося ожидания Mass Effect 5, который до сих пор находится в разработке без подробностей, интерес к новым проектам в жанре заметно вырос. Именно на этом фоне Exodus и получает повышенное внимание со стороны издателей и игроков.