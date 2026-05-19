ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Exodus 2027 г.
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 319 оценок

Hasbro вложила $1 миллиард в игровое направление и отказалась делать ставку только на игры-сервисы

IKarasik IKarasik

Hasbro заявила, что за последние восемь лет инвестировала около $1 миллиарда в развитие собственного игрового направления и создание внутренних студий.

Несмотря на популярность сервисных игр и постоянную гонку за очередным «вечным» онлайн-хитом, компания решила сделать ставку на более традиционные одиночные проекты для PC и консолей.

Глава Hasbro Крис Кокс признал, что рынок игр сервисов остаётся крайне рискованным: студии могут потратить сотни миллионов долларов и в итоге не вернуть вложения. По его словам, именно поэтому компания предпочла сосредоточиться на крупных сюжетных играх с классической моделью продаж.

В качестве примеров Hasbro называет будущие проекты Exodus и Warlock. По словам руководства, сейчас для компании важнее не мгновенная сверхприбыль, а репутация студии, способной выпускать качественные игры.

Отдельно Кокс отметил, что после успеха Baldur’s Gate 3 компания хочет показать, что способна создавать сильные RPG и без участия Larian Studios.

Hasbro также подчеркнула, что не отказывается от сервисных и мобильных игр полностью, однако считает одиночные AAA-релизы более надёжным фундаментом для долгосрочного развития игрового бизнеса.

14
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
AndralStormborn

Что с их рожами?

8
PanKotovsky
компания хочет показать, что способна создавать сильные RPG и без участия Larian Studios.

но не сможет.

3
Ивасик
Несмотря на популярность сервисных игр и постоянную гонку за очередным «вечным» онлайн-хитом, компания решила сделать ставку на более традиционные одиночные проекты для PC и консолей.

Ага, выдали нужду за добродетель.

1
zangx

Ну вот где они были, когда хайв мунов сокращали.

1