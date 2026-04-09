Исследование руин и изменение ландшафта: разработчики Exodus представили новый геймплей

Разработчики из студии Archetype Entertainment представили свежие кадры ранней версии Exodus, демонстрирующие опасное путешествие в пылающие недра планеты. Главный герой Джун Аслан вместе с напарниками — Томом Варгасом и разумным осьминогом Солтом — исследует враждебные руины древних Небожителей.
В ролике показали работу способности «Извержение» (Eruption), которая позволяет с помощью специальной рукавицы расчищать завалы, возводить мосты из «живого камня» и даже перенаправлять потоки магмы. Полноценную презентацию расширенного геймплея разработчики обещают показать летом 2026 года.
Напомним, что Exodus — это масштабная научно-фантастическая экшен-RPG, действие которой
разворачивается через 40 000 лет в будущем. Игрокам предстоит примерить на себя роль Путешественника, возглавляющего борьбу человечества против могущественных Небожителей. Ключевой особенностью станет влияние времени: из-за эффекта релятивистского замедления последствия ваших решений будут проявляться на родной планете спустя десятилетия и даже столетия.
Релиз Exodus ожидается в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.
Коридорное приключение
Совокотам тоже не мешало бы выкладывать такие геймплейные фрагменты, а то их Экспансия пока ощущается как кот в мешке.
Дизайн брони такой же паршивый, как и в DAI. Водолазный костюм, хех
Честно говоря, ощущается как-то странно. Я про дизайн этого отрезка локации и механики в целом. Можно сделать поинтереснее, где извержение лавы потенциально опасно и нужно подбирать время для прохода. Или где есть опасный нагрев при приближении, и тебе надо ювелирно быстро пройти такие отрезки.
В той же Масс Эффект Андромеда была ледяная планета где выход из машины был смертельно опасен.
Интересный ролик но жаль что нам так мало показывают. Очень жду эту игру и надеюсь разработчики не подведут. Пора бы и совокотам начать ролики выкладывать что бы подогревать интерес. Большие надежды на обе эти студии.