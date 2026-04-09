Исследование руин и изменение ландшафта: разработчики Exodus представили новый геймплей

Разработчики из студии Archetype Entertainment представили свежие кадры ранней версии Exodus, демонстрирующие опасное путешествие в пылающие недра планеты. Главный герой Джун Аслан вместе с напарниками — Томом Варгасом и разумным осьминогом Солтом — исследует враждебные руины древних Небожителей.

В ролике показали работу способности «Извержение» (Eruption), которая позволяет с помощью специальной рукавицы расчищать завалы, возводить мосты из «живого камня» и даже перенаправлять потоки магмы. Полноценную презентацию расширенного геймплея разработчики обещают показать летом 2026 года.

Напомним, что Exodus — это масштабная научно-фантастическая экшен-RPG, действие которой

разворачивается через 40 000 лет в будущем. Игрокам предстоит примерить на себя роль Путешественника, возглавляющего борьбу человечества против могущественных Небожителей. Ключевой особенностью станет влияние времени: из-за эффекта релятивистского замедления последствия ваших решений будут проявляться на родной планете спустя десятилетия и даже столетия.

Релиз Exodus ожидается в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.