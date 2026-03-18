"Mass Effect, которую мы заслужили" - пользователи остались довольны геймплейной демонстрацией космической RPG Exodus

Наконец-то вышел первый геймплейный трейлер экшен-RPG Exodus от Archetype Entertainment. К сожалению, ролик длится всего менее двух минут, но его можно считать хорошим началом, поскольку летом ожидается выход гораздо более длинных геймплейных видео.

Игроки в основном положительно отреагировали на ролик. В комментариях встречаются многочисленные сравнения с серией Mass Effect, последняя часть которой, Andromeda, получила довольно посредственные отзывы (Metacritic.com в среднем 71/100 на основе 61 рецензии критиков). Неудивительно, что разочарованные фанаты надеются на лучший опыт в Exodus.

Та Mass Effect, которую мы заслуживаем.

Exodus — это RPG в духе Mass Effect, поэтому я очень надеюсь, что она заполнит пустоту, которая осталась у меня.

Продолжение Mass Effect, которого мы все ждали.

В целом, фанаты говорят, что игра выглядит многообещающе. Многие считают, что показанная в видео незавершённая версия уже выглядит «великолепно», и с нетерпением ждут финальной версии. Однако есть и несколько существенных нареканий, которые разработчикам следует учесть. Например, одному игроку не нравится тот факт, что «вместо реактивного ранца есть крюк-кошка».

У Exodus пока нет конкретной даты релиза. Ожидается, что игра выйдет в первом квартале 2027 года и будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.