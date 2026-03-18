"Mass Effect на Unreal Engine 5": смотрим первый геймплей фантастического экшена Exodus

Команда Archetype Entertainment, в состав которой вошли ветераны-создатели оригинальной Mass Effect и других классических RPG, долго томила поклонников таинственными CGI-трейлерами, намеками и монструозным лором вселенной Exodus. Но теперь завеса секретности снята, и проект, который многие успели окрестить "новым Mass Effect", наконец-то показал себя в действии.

Сегодня на YouTube-канале портала IGN был опубликован видеоролик амбициозного научно-фантастического проекта. Как сообщается, это первый реальный взгляд на боевую систему и исследование мира Exodus.

Геймплей, ожидаемо, сразу вызвал стойкие ассоциации у геймеров. Ролик демонстрирует динамичный шутер от третьего лица с использованием укрытий, продвинутого технологичного оружия, различных фантастических способностей и мощного щита, генерируемого из наруча главного героя. Фанаты в комментариях уже разобрали трейлер на составляющие, сравнив стрельбу со сплавом механик из игр серий The Division и, безусловно, Mass Effect.

В визуальном плане экшен безошибочно выдает свое технологическое сердце. Пользователи сразу опознали графику Unreal Engine 5 с его характерными системами освещения и высокодетализированными материалами, в которых реализованы инопланетные базы и таинственные порталы "Небожителей" — главных антагонистов игры. Несмотря на похвалы от визуальной составляющей, некоторые обозреватели отметили местами шероховатую анимацию, что лишь подчеркивает тот факт, что в видео представлены еще сырые футажи игры.

Archetype Entertainment подтвердила, что куда более подробная демонстрация геймплея, вероятно, включающая исследование планет и хваленую нелинейную диалоговую систему с последствиями из-за "расширения времени", состоится этим летом. Вероятнее всего, в рамках сезона летних выставок, таких как Summer Game Fest или Xbox Showcase.

Напомним, что проект находится в разработке минимум с 2019 года и все еще не имеет четкой даты выхода.