Медведи в броне и другие странности в первом геймплейном трейлере Exodus - научно-фантастической RPG в духе Mass Effect

Archetype Entertainment выпустила геймплейный трейлер своей научно-фантастической ролевой игры EXODUS, получивший название The Traveler's Creed. Этот проект, разработанный ветеранами из BioWare, Naughty Dog и других студий, обещает стать революцией в жанре RPG.

Exodus расскажет о выживании человечества, которое покинуло Землю и пытается обосноваться в новой галактике. Игроки возьмут на себя роль Путешественника — последней надежды человечества. Ваша миссия: похитить технологии и оружие у могущественных Небожителей, главного врага человечества. Но есть нюанс — замедление времени. Время, которое вы тратите на миссии, измеряется годами и десятилетиями на вашей родной планете. Возвращаясь, вы увидите, как изменились ваши близкие, друзья и вся цивилизация.

Ключевые особенности игры:

Эффект замедления времени: сюжетный выбор игрока изменяет мир на протяжении десятилетий и влияет на будущее человечества.

Глубокая проработка персонажей: у ваших спутников будут собственные истории, цели и даже романтические линии.

Свобода выбора: кастомизация персонажа, стиль боя и взаимодействие с компаньонами позволяют адаптировать игру под себя.

Эпическое исследование: межзвездные путешествия, задания по краже технологий и битвы с Небожителями раскроют тайны вселенной.

EXODUS разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series и PC. Дата релиза пока не объявлена.