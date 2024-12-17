ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Exodus TBA
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.3 185 оценок

Медведи в броне и другие странности в первом геймплейном трейлере Exodus - научно-фантастической RPG в духе Mass Effect

butcher69
Новости

Archetype Entertainment выпустила геймплейный трейлер своей научно-фантастической ролевой игры EXODUS, получивший название The Traveler's Creed. Этот проект, разработанный ветеранами из BioWare, Naughty Dog и других студий, обещает стать революцией в жанре RPG.

Exodus расскажет о выживании человечества, которое покинуло Землю и пытается обосноваться в новой галактике. Игроки возьмут на себя роль Путешественника — последней надежды человечества. Ваша миссия: похитить технологии и оружие у могущественных Небожителей, главного врага человечества. Но есть нюанс — замедление времени. Время, которое вы тратите на миссии, измеряется годами и десятилетиями на вашей родной планете. Возвращаясь, вы увидите, как изменились ваши близкие, друзья и вся цивилизация.

Ключевые особенности игры:

  • Эффект замедления времени: сюжетный выбор игрока изменяет мир на протяжении десятилетий и влияет на будущее человечества.
  • Глубокая проработка персонажей: у ваших спутников будут собственные истории, цели и даже романтические линии.
  • Свобода выбора: кастомизация персонажа, стиль боя и взаимодействие с компаньонами позволяют адаптировать игру под себя.
  • Эпическое исследование: межзвездные путешествия, задания по краже технологий и битвы с Небожителями раскроют тайны вселенной.

EXODUS разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series и PC. Дата релиза пока не объявлена.

67
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
Рома Валевский

Ух ты, это похоже на нормальную игру.

25
LINE101

Рома, как ты это понял?

Я не говорю, что она не нормальная, но что ты в ролике увидел такого, чего не увидел я?

0
Рома Валевский LINE101

ты должен был спросить у меня не только, что я увидел, но и также то, что я не увидел. Ответ на этот вопрос ты знаешь.

А в ролике я увидел игру похожую на масс эффект, мне понравились ME1 и ME2. В тоже время эта игра не выглядит как копия ME, это тоже плюс, в игре будет, что то новое, а не тупо клон масс эффекта.

1
Аристов--Черный

Задорно выглядит. Очень хочу увидеть их успех.

Кстати, глядя на космо-Мишаню, я призадумался: если авторами были бы наши, то многие стали бы чирикать про "кринж" и "православный Mass Effect", наверное. А когда такое делают за бугром, то обычно всё спокойно и никто особо не парится.

15
Негативный позитив

Местные, не все конечно, стали бы чирикать почему бурый, а не белый?

1
darcs600 Негативный позитив

почему он не черный не с золотыми цепями и парой стволов)

0
Ardolon Негативный позитив

Сначала я подумал о цвете шерсти медведя.

0
1LoneWolf1

Мне одному показалось что трейлер очень сильно похож на Mass Effect Andromeda?

13
Рома Валевский

Блин чел, ну не оскорбляй ты так игру, Карпишин умеет в сюжет, игра должна получиться интересной. От андромеды надеюсь будет только графон.

14
Ded Chelyabinsk

Ага

1
SOLUS5678

Есть немного. В какой то мере это даже плюс.

-2
Amsix Рома Валевский

Тут Карпишин? значит годнота будет

2
cthulhu42

Есть такое. Тоже мысль возникла.

1
UralGames83Ru

Выглядит красиво, персонажи не изуродованы, будем ждать, получается что то интересное 🤔 🙂

13
BashfulUgochi

Эту игру я жду сильнее, чем Ведьмак 4.

12
as1c

Аналогично.

1
Ha4uTaJIo

Очень хочется чтобы у них все получилось

6
H-DS

Очень красивая фантастика. Первое, что вышло после андромеды

5
Janekste

В целом круто, но почему сразу масс эффект. Я здесь вижу скорее "стар трек" какой-то... ну или что-то наподобие пространства (The Expanse)... Масс Эффекта здесь нет, но все его откуда-то видят. Смешно.

4
Аристов--Черный

Народ ассоциирует это с прошлыми творениями авторов. Космический сеттинг, люди из BioWare. Складываем 2+2 и получаем Mass Effect. Вроде бы очевидно...

3
Viking90 Аристов--Черный

и плюс плазменный штык нож как тот, чем пользовался Шепард во второй и третьей части Масс Эффект.

0
Revan Reborn Viking90

Штык нож был только в третей части.

1
Темный-Властелин

единственная придирка это лица персонажей, было бы круто видеть ксерокснутые лица актеров, а не лица из редактора, но это терпимый минус, главное в остальном, чтоб не подкачало

2
hpi

Тю, так это масс унчартет.

1
Чукча в чуме

выглядит круто и амбициозно.

1
mastodontmormont

Читаю Exodus, осознаю , будто Metro Exodus 2... блиииииннн

1
Деиман

как же я жду эту замечательную игру, после этого трейлера еще с большим интересом ожидаю)

1
AllConforD

"Exodus - научно-фантастической RPG в духе Mass Effect"

"Этот проект, разработанный ветеранами из BioWare, Naughty Dog и других студий, обещает стать революцией в жанре RPG."

Неужто всё же Mass Effect здорового и не глупого человека намечается, было бы очень здорово коли так, что ж, время покажет.

p.s. Революцией? Было бы неплохо, если бы смогли вернуться хотя бы к корням настоящих RPG, что были когда-то.

1
Samson48

Какой то дженерик Сай-фай, глазу не за что зацепиться.

0
Amsix

Пока на доверии людям, которые делают

0
Alex40001

жду ее и 2 часть "просто космоса"

0
6363

Ну если пилить года 2 то получится отличная игра, пока сыровата но интересно.

0
Алекс Рейлор

Почему все персы страшнее атомной войны???

0
Темный-Властелин

да мне тоже показались стремными, видимо внешку делали в редакторе, бюджетненько

0
Revan Reborn

по сравнению с последними играми EA, здесь еще норм персонажи.

0
Криал

Выглядит круто, но не заметил Макконахи. Писали, что он внешность и голос какому-то персонажу подарил или только голос?

0
Madiark

Нормально выглядищий красивый мужской гг в кампаний красивой женщины, и вроде негров и раздражающих лгбт фемок не наблюдается

0
Кей Овальд

Мишку-то за что?
Лица у персонажей никакие, особенно у типа молодёжной тётки.
А вот геймплей вроде неплохой. Ну, поглядим. Пока скорее фэнтези.

0
Schong Di

И сюда Йорика сунули )

0
Никита Дроздоvv

Ну фиг знает

0
saa0891
0
SOLUS5678

Великолепный трейлер!!!! Есть что то из Андромеды (дорога из трансформировавшихся плиток, невидимость в стелсе) есть что то из Анчартеда (перемещение по тросу) ну и конечно сам оригинальный Масс Эффект!!!. Особенно световой кинжал как у Шепарда. Смотрел не отрываясь и каждый раз пробегали мурашки по телу, настолько я впечатлён увиденным. Ребята смогли уловить суть своих прошлых творений и перенести их в новую игру. Жду с нетерпением дату релиза и демонстрации полного геймплея!!!.

-1
regionsan

Так, а почему это похоже на нормальную игру? Где повестка? Где тупой сюжет? Где восхваление меньшинств и осуждение токсичной мускулиности? Где 72 гендера на выбор?(хотя, последнее можно реализовать за счёт инопланетян)

-1
LethalApple

При чем тут медведь... Не может же быть настолько дефицит фантазии.

-2
HellowRainbow

Без Кирова и Наташи сразу мимо

-5
Xideo Коджима

Опять какая то сказочка, а не НФ, да ещё и графоний от масс эффекта первого, слив очередной. Хотя деткам до школьного возраста может и зайдёт

-6
JIoMTuK

да ты ГЕНИЙ

0
dexxxx123
научно-фантастической RPG в духе Mass Effect,

Вы хотели сказать, псевдонаучная, ибо Ass Effect тот ещё бред, стражи галактики и то научней выглядят.

-8
BashfulUgochi

Вы, сударь, явно не знаете, что такое научная фантастика.

1
Medu3a

Тот ещё бред обычно пишут люди с отличительной характерной чертой - искажать названия игр, на которых хайпануть решили. Все эти киберпуки, асс эффекты, дерьмаки и подобные выдают вашего брата.

По существу. Ключевое слово в сочетании "научная-фантастика" - фантастика. Наука тут лишь вектор полёта фантазии. К чему вообще было это сказано? Нормальные люди своё мнение подают взвешено, культурно.

0