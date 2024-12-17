Медведи в броне и другие странности в первом геймплейном трейлере Exodus - научно-фантастической RPG в духе Mass Effect

Archetype Entertainment выпустила геймплейный трейлер своей научно-фантастической ролевой игры EXODUS, получивший название The Traveler's Creed. Этот проект, разработанный ветеранами из BioWare, Naughty Dog и других студий, обещает стать революцией в жанре RPG.
Exodus расскажет о выживании человечества, которое покинуло Землю и пытается обосноваться в новой галактике. Игроки возьмут на себя роль Путешественника — последней надежды человечества. Ваша миссия: похитить технологии и оружие у могущественных Небожителей, главного врага человечества. Но есть нюанс — замедление времени. Время, которое вы тратите на миссии, измеряется годами и десятилетиями на вашей родной планете. Возвращаясь, вы увидите, как изменились ваши близкие, друзья и вся цивилизация.
Ключевые особенности игры:
- Эффект замедления времени: сюжетный выбор игрока изменяет мир на протяжении десятилетий и влияет на будущее человечества.
- Глубокая проработка персонажей: у ваших спутников будут собственные истории, цели и даже романтические линии.
- Свобода выбора: кастомизация персонажа, стиль боя и взаимодействие с компаньонами позволяют адаптировать игру под себя.
- Эпическое исследование: межзвездные путешествия, задания по краже технологий и битвы с Небожителями раскроют тайны вселенной.
EXODUS разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series и PC. Дата релиза пока не объявлена.
Ух ты, это похоже на нормальную игру.
Рома, как ты это понял?
Я не говорю, что она не нормальная, но что ты в ролике увидел такого, чего не увидел я?
ты должен был спросить у меня не только, что я увидел, но и также то, что я не увидел. Ответ на этот вопрос ты знаешь.
А в ролике я увидел игру похожую на масс эффект, мне понравились ME1 и ME2. В тоже время эта игра не выглядит как копия ME, это тоже плюс, в игре будет, что то новое, а не тупо клон масс эффекта.
Задорно выглядит. Очень хочу увидеть их успех.
Кстати, глядя на космо-Мишаню, я призадумался: если авторами были бы наши, то многие стали бы чирикать про "кринж" и "православный Mass Effect", наверное. А когда такое делают за бугром, то обычно всё спокойно и никто особо не парится.
Местные, не все конечно, стали бы чирикать почему бурый, а не белый?
почему он не черный не с золотыми цепями и парой стволов)
Сначала я подумал о цвете шерсти медведя.
Мне одному показалось что трейлер очень сильно похож на Mass Effect Andromeda?
Блин чел, ну не оскорбляй ты так игру, Карпишин умеет в сюжет, игра должна получиться интересной. От андромеды надеюсь будет только графон.
Ага
Есть немного. В какой то мере это даже плюс.
Тут Карпишин? значит годнота будет
Есть такое. Тоже мысль возникла.
Выглядит красиво, персонажи не изуродованы, будем ждать, получается что то интересное 🤔 🙂
Эту игру я жду сильнее, чем Ведьмак 4.
Аналогично.
Очень хочется чтобы у них все получилось
Очень красивая фантастика. Первое, что вышло после андромеды
В целом круто, но почему сразу масс эффект. Я здесь вижу скорее "стар трек" какой-то... ну или что-то наподобие пространства (The Expanse)... Масс Эффекта здесь нет, но все его откуда-то видят. Смешно.
Народ ассоциирует это с прошлыми творениями авторов. Космический сеттинг, люди из BioWare. Складываем 2+2 и получаем Mass Effect. Вроде бы очевидно...
и плюс плазменный штык нож как тот, чем пользовался Шепард во второй и третьей части Масс Эффект.
Штык нож был только в третей части.
единственная придирка это лица персонажей, было бы круто видеть ксерокснутые лица актеров, а не лица из редактора, но это терпимый минус, главное в остальном, чтоб не подкачало
Тю, так это масс унчартет.
выглядит круто и амбициозно.
Читаю Exodus, осознаю , будто Metro Exodus 2... блиииииннн
как же я жду эту замечательную игру, после этого трейлера еще с большим интересом ожидаю)
"Exodus - научно-фантастической RPG в духе Mass Effect"
"Этот проект, разработанный ветеранами из BioWare, Naughty Dog и других студий, обещает стать революцией в жанре RPG."
Неужто всё же Mass Effect здорового и не глупого человека намечается, было бы очень здорово коли так, что ж, время покажет.
p.s. Революцией? Было бы неплохо, если бы смогли вернуться хотя бы к корням настоящих RPG, что были когда-то.
Какой то дженерик Сай-фай, глазу не за что зацепиться.
Пока на доверии людям, которые делают
жду ее и 2 часть "просто космоса"
Ну если пилить года 2 то получится отличная игра, пока сыровата но интересно.
Почему все персы страшнее атомной войны???
да мне тоже показались стремными, видимо внешку делали в редакторе, бюджетненько
по сравнению с последними играми EA, здесь еще норм персонажи.
Выглядит круто, но не заметил Макконахи. Писали, что он внешность и голос какому-то персонажу подарил или только голос?
Нормально выглядищий красивый мужской гг в кампаний красивой женщины, и вроде негров и раздражающих лгбт фемок не наблюдается
Мишку-то за что?
Лица у персонажей никакие, особенно у типа молодёжной тётки.
А вот геймплей вроде неплохой. Ну, поглядим. Пока скорее фэнтези.
И сюда Йорика сунули )
Ну фиг знает
Великолепный трейлер!!!! Есть что то из Андромеды (дорога из трансформировавшихся плиток, невидимость в стелсе) есть что то из Анчартеда (перемещение по тросу) ну и конечно сам оригинальный Масс Эффект!!!. Особенно световой кинжал как у Шепарда. Смотрел не отрываясь и каждый раз пробегали мурашки по телу, настолько я впечатлён увиденным. Ребята смогли уловить суть своих прошлых творений и перенести их в новую игру. Жду с нетерпением дату релиза и демонстрации полного геймплея!!!.
Так, а почему это похоже на нормальную игру? Где повестка? Где тупой сюжет? Где восхваление меньшинств и осуждение токсичной мускулиности? Где 72 гендера на выбор?(хотя, последнее можно реализовать за счёт инопланетян)
При чем тут медведь... Не может же быть настолько дефицит фантазии.
Без Кирова и Наташи сразу мимо
Опять какая то сказочка, а не НФ, да ещё и графоний от масс эффекта первого, слив очередной. Хотя деткам до школьного возраста может и зайдёт
да ты ГЕНИЙ
Вы хотели сказать, псевдонаучная, ибо Ass Effect тот ещё бред, стражи галактики и то научней выглядят.
Вы, сударь, явно не знаете, что такое научная фантастика.
Тот ещё бред обычно пишут люди с отличительной характерной чертой - искажать названия игр, на которых хайпануть решили. Все эти киберпуки, асс эффекты, дерьмаки и подобные выдают вашего брата.
По существу. Ключевое слово в сочетании "научная-фантастика" - фантастика. Наука тут лишь вектор полёта фантазии. К чему вообще было это сказано? Нормальные люди своё мнение подают взвешено, культурно.