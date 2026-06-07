Мэттью Макконахи признался, что роль в "Интерстелларе" помогла ему понять главную идею Exodus

Одной из самых заметных особенностей научно-фантастической ролевой игры Exodus остаётся участие актёра Мэттью Макконахи, который играет загадочного Орлева. Однако, как рассказали разработчики из Archetype Entertainment, его связь с проектом оказалась куда глубже обычного приглашения известной звезды.

Ключевой темой Exodus станет эффект замедления времени. По сюжету игрокам предстоит отправляться в дальние космические экспедиции, а после возвращения обнаруживать, что на родной планете прошли годы или даже десятилетия. Именно эта концепция сразу напомнила многим фильм «Интерстеллар», где герой Макконахи столкнулся с аналогичными последствиями космических путешествий.

По словам игрового директора Криса Кинга, команда действительно вдохновлялась подобными научно-фантастическими идеями, но стремилась создать собственную интерпретацию:

«„Интерстеллар“ — самый известный пример использования замедления времени в массовой культуре, но мы постарались взглянуть на эту концепцию по-своему».

Генеральный менеджер Archetype Entertainment Чад Робертсон отметил, что Макконахи практически сразу понял, почему разработчики захотели привлечь его к проекту.

«Когда мы впервые поговорили с Мэттью о роли, он сразу понял, почему нас заинтересовало сотрудничество именно с ним. Эта связь оказалась очень естественной и помогла лучше раскрыть основную идею игры».

В Exodus механика замедления времени будет напрямую связана с выбором игрока. Каждый выход в экспедицию может привести к тому, что после возвращения мир и знакомые персонажи сильно изменятся. Как объяснил сценарист Дрю Карпишин, последствия решений будут ощущаться не через несколько минут или часов, а спустя годы и даже десятилетия.

Разработчики считают, что такой подход позволит сделать выборы более значимыми, чем в большинстве современных ролевых игр, где последствия обычно проявляются в рамках одной сюжетной линии или отдельного задания.

Выход Exodus запланирован на начало 2027 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.