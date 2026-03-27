Научно-фантастическая RPG Exodus получила новый короткий трейлер с боевым геймплеем

Archetype Entertainment поделились коротким, но впечатляющим трейлером с геймплеем Exodus, научно-фантастической RPG, вдохновлённой серией Mass Effect.
В ролике мы видим ближний бой в коридорах Хонсу с его спутниками Томом и Элизой. Мы также видим в действии Переработчик. Игроки могут использовать режим «Повторитель» для дальних боев и режим «Измельчитель», когда враги сближаются. Наконец, мы можем взглянуть на способность перчаток Lance, которая метает каменные копья, наносящие огромный урон.
Exodus — дебютная игра от новой студии создателя RPG Джеймса Олена. По словам разработчиков, это будет сюжетная RPG нового поколения, сочетающая кинематографическое повествование с глубоким эмоциональным воздействием, с широкими возможностями выбора игрока и современным AAA-геймплеем. Сюжет подпитывается последствиями выбора игрока из-за влияния замедления времени.
Archetype Entertainment планирует выпустить Exodus в 2027 году.
Вот это уже больше похоже на Масс Эффект, чего не скажешь об игре от совокотов.
Интересно, а в Эксодусе будут такие же "крутые" и "правильные" персонажи, как в Экспансии Совокотов? "Наши" Кипрские ребята отрабатывают повесточку по полной! Чего же ждать от разработчиков Эксодуса?
Чувак стреляет по каракатицам, а они вообще никак не реагируют. Збс игра
В битве подражателей Масс Эффекта, на мой взгляд пока что предпочтительней выглядит все таки The Expanse: Osiris Reborn. Но даже то, что два классных проекта соревнуются в этом жанре уже само по себе круто!
Враги Прут напролом как тупые болванчики