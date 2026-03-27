Научно-фантастическая RPG Exodus получила новый короткий трейлер с боевым геймплеем

Archetype Entertainment поделились коротким, но впечатляющим трейлером с геймплеем Exodus, научно-фантастической RPG, вдохновлённой серией Mass Effect.

В ролике мы видим ближний бой в коридорах Хонсу с его спутниками Томом и Элизой. Мы также видим в действии Переработчик. Игроки могут использовать режим «Повторитель» для дальних боев и режим «Измельчитель», когда враги сближаются. Наконец, мы можем взглянуть на способность перчаток Lance, которая метает каменные копья, наносящие огромный урон.

Exodus — дебютная игра от новой студии создателя RPG Джеймса Олена. По словам разработчиков, это будет сюжетная RPG нового поколения, сочетающая кинематографическое повествование с глубоким эмоциональным воздействием, с широкими возможностями выбора игрока и современным AAA-геймплеем. Сюжет подпитывается последствиями выбора игрока из-за влияния замедления времени.

Archetype Entertainment планирует выпустить Exodus в 2027 году.