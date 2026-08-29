Научно-фантастическая RPG Exodus получит текстовую локализацию на русский язык

Научно-фантастическая ролевая игра Exodus от студии Archetype Entertainment выйдет с текстовой локализацией на русский язык. Информация появилась одновременно с анонсом даты релиза, хотя осталась почти незамеченной.
Ещё несколько дней назад страницы игры в Steam, Microsoft Store и других цифровых магазинах обновили, добавив поддержку русского языка. Речь идёт о переводе интерфейса и субтитров — озвучка на русском языке пока не заявлена.
Exodus создаётся под руководством ветеранов BioWare, а одним из ключевых авторов проекта выступает сценарист первых Mass Effect Дрю Карпишин. Игра предложит сюжетную RPG с последствиями выбора, космическими путешествиями и боями от третьего лица.
Релиз Exodus состоится 7 апреля 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Выписаны из Петухов и записаны в нормальных разработчиков // Иван Страждин
Не то что КурвыБобры из rabel wolves, ляхи *баные играющие в политику. Так же и CDPR с их жидкими ответами почему нету русской озвучки, все делают, и даже близзард с майками умудряются делать ру озвучку с теми же голосами, а эти бл*ть видимо т*пые шо п*здец, на тот же ГЕЙском приехали, могли бы расспросить коллег по цеху. Но видимо они тоже хотят до талого играть в х*йню. Прикидываться тупыми баранами видимо им намного проще. Ну ок, чё. Будем GameVoice донатить. Правда Кузнецов не будет писать Геральта 100%.
Ну не знаю. Космические медведи, осьминоги, ещё кто-то там мелькал в кадрах, пока не впечатляет честно говоря, странновато очень выглядит.
2027 год прям порадует нас новинками.)
Отличные новости, зачит куплю в стиме