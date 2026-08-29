Научно-фантастическая RPG Exodus получит текстовую локализацию на русский язык

Научно-фантастическая ролевая игра Exodus от студии Archetype Entertainment выйдет с текстовой локализацией на русский язык. Информация появилась одновременно с анонсом даты релиза, хотя осталась почти незамеченной.

Ещё несколько дней назад страницы игры в Steam, Microsoft Store и других цифровых магазинах обновили, добавив поддержку русского языка. Речь идёт о переводе интерфейса и субтитров — озвучка на русском языке пока не заявлена.

Exodus создаётся под руководством ветеранов BioWare, а одним из ключевых авторов проекта выступает сценарист первых Mass Effect Дрю Карпишин. Игра предложит сюжетную RPG с последствиями выбора, космическими путешествиями и боями от третьего лица.

Релиз Exodus состоится 7 апреля 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.