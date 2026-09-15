Несколько партнеров сразу, брак, семья и наследники: раскрыты новые детали системы романов в Exodus

Не так давно разработчики Exodus огорчили игроков отсутствием возможности закрутить страстный роман с осьминогом Солтом, однако это не повод отчаиваться. Будущий экшен на самом деле обещает быть очень разнообразным в плане любовных отношений. И, судя по новым деталям, романы в Exodus смогут удовлетворить потребности даже самых искушенных фанатов RPG.

Ведущий сценарист проекта Дрю Карпишин, известный по Star Wars: Knights of the Old Republic и Mass Effect, в беседе с журналистами подробно рассказал об устройстве романтической системы в игре. По словам авторов, отношения со спутниками станут неотъемлемой частью глобального сюжета, а не изолированной побочной активностью.

Разработчики выделили ключевые особенности романтических линий:

Компаньоны не будут навязывать свои чувства спонтанно — первый шаг к романтическому сближению всегда делает сам протагонист.

Доступные для отношений персонажи ориентированы на предпочтения игрока, поэтому пол главного героя не станет преградой для любовной линии.

Игроки смогут одновременно крутить романы с несколькими персонажами, однако тайные интрижки неизбежно приведут к конфликтам. Спутники начнут ревновать, выяснять отношения между собой и требовать окончательного выбора.

Отношения напрямую зависят от шкалы близости. Поддержка конкретного возлюбленного в спорах будет укреплять связь, тогда как решения против его воли могут серьезно охладить чувства партнера.

Ключевая механика Exodus затронет и личную жизнь. Путешествия на околосветовых скоростях для главного героя длятся мгновения, тогда как в родном мире проходят годы или даже десятилетия. Если оставить возлюбленного дома, по возвращении игрок может обнаружить, что его партнер заметно постарел.

Отношения не ограничатся короткими интрижками. Игроки смогут вступать в официальный брак, заводить детей и передавать управление династией своим прямым наследникам, что напрямую повлияет на выживание всего рода.

Помимо напарников по экипажу, в игре предусмотрены редкие романтические встречи с второстепенными обитателями галактики.

Релиз космической ролевой игры Exodus запланирован на 2026 год для платформ PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.