Новая RPG Exodus от ветеранов Mass Effect сделает отношения с персонажами сложными и настоящими

Ветеран серии Mass Effect, писатель и креативный директор Дрю Карпишин, поделился деталями о подходе к романтическим отношениям в предстоящей RPG Exodus от студии Archetype Entertainment. Игра стремится уйти от упрощённого подхода, когда игрок может завоевать сердце любого персонажа просто потому, что он главный герой.
«В некоторых играх буквально можно завести роман с кем угодно, потому что ты герой, и тебе всё сходится с рук», — говорит Карпишин. «Мы хотим, чтобы отношения ощущались настоящими. Бывают конфликты, моменты сопротивления, иногда придётся что-то заслужить. Иногда ваши действия могут обидеть кого-то и закрыть путь к определённым романам».
По словам разработчика, взаимодействие в Exodus идёт глубже: важно не только, кто с кем сближается, но и отношения между спутниками, события основной истории и уникальная механика игры — замедление времени, которое открывает новые возможности для развития сюжетных и романтических линий.
Карпишин отмечает: «Каждый спутник имеет свои цели и мотивации. Мы хотим, чтобы это было реалистично и интересно игроку, чтобы нельзя было просто заявить “я герой, мне все должны любить”, и чтобы всё казалось эмоционально значимым».
Exodus строится на опыте ветеранов Mass Effect и других RPG, включая Baldur’s Gate и Star Wars: Knights of the Old Republic, и обещает игрокам более глубокие и правдоподобные взаимодействия с персонажами.
Сделайте.
не, все наоборот
Сделают... :DDDDDD
Вы хотя бы сделайте внешне симпатичных персонажей, с которыми хотелось бы крутить романтику. А то с повесточной тенденцией скоро все игры станут как Фейлгард, где вроде есть романы, но с этим сборищем фриков даже разговаривать то не хочется, и тем более копаться в их мотивациях и капризах.
главное чтобы можно было подергать пиструн на красивых девочек
главное не оторви от радости
Звучит интересно.
Нтак, а можно лапшу убрать от моих ушей.
можно будет присунуть зеленому человечку. но тогда его мужена - розовый слизень позовет на разборку своего приемного отцебрата - кудлатую куйню (she\him)
Всё это звучит на словах вкусно, но оно не будет иметь никакого значения, если в игре не будет привлекательных женских и мужских персонажей... мне в играх плевать, насколько реалистично будут прописаны романтические линии и всё всё вот это, если романсить предложат НЕкрасивых.
В том же Mass Effect романсить было особо некого, потому что из красивых было всего два персонажа - Миранда и Лиара, ну и с натяжкой можно назвать красивой Эшли, да и то только в третьей части трилогии. А вот если играть за Шепарда женщину, тогда в принципе романсить некого, ибо все мужики НЕ красивые в Mass Effect-е... с другой стороны красивую Ж-шепарда редактор всё равно создать не позволял. Так что, ну такое себе приводить в пример Mass Effect.
Мне больше по душе романы в стиле Dragon Age Origins - вот если бы что-то такое, но в космосе, вот тогда было бы круто. Точка.
Сделай своё и не еби другим мозг. Потому что красота — невероятно растяжимое понятие, кому-то нравятся жерди, а кому-то слонихи. Точка.
Или ложными и не настоящими.
Продано
самый прикол это когда игра уже вышла и оказалась ховном, перечитывать потом вот эти посты и ржать! поищите ради смеха, что разрабы говорили перед выходом MindsEye, например