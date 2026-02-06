Новая RPG Exodus от ветеранов Mass Effect сделает отношения с персонажами сложными и настоящими

Ветеран серии Mass Effect, писатель и креативный директор Дрю Карпишин, поделился деталями о подходе к романтическим отношениям в предстоящей RPG Exodus от студии Archetype Entertainment. Игра стремится уйти от упрощённого подхода, когда игрок может завоевать сердце любого персонажа просто потому, что он главный герой.

«В некоторых играх буквально можно завести роман с кем угодно, потому что ты герой, и тебе всё сходится с рук», — говорит Карпишин. «Мы хотим, чтобы отношения ощущались настоящими. Бывают конфликты, моменты сопротивления, иногда придётся что-то заслужить. Иногда ваши действия могут обидеть кого-то и закрыть путь к определённым романам».

По словам разработчика, взаимодействие в Exodus идёт глубже: важно не только, кто с кем сближается, но и отношения между спутниками, события основной истории и уникальная механика игры — замедление времени, которое открывает новые возможности для развития сюжетных и романтических линий.

Карпишин отмечает: «Каждый спутник имеет свои цели и мотивации. Мы хотим, чтобы это было реалистично и интересно игроку, чтобы нельзя было просто заявить “я герой, мне все должны любить”, и чтобы всё казалось эмоционально значимым».

Exodus строится на опыте ветеранов Mass Effect и других RPG, включая Baldur’s Gate и Star Wars: Knights of the Old Republic, и обещает игрокам более глубокие и правдоподобные взаимодействия с персонажами.