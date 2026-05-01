Новый ролик Exodus демонстрирует систему диалогов

Компания Archetype Entertainment выпустила новый геймплейный видеоролик своей научно-фантастической RPG Exodus. Двухминутное видео демонстрирует систему диалогов в игре, показывая сцену с главным героем Джуном Асланом и его спутницей Федрой.

Действие происходит в разрушающемся объекте, где Федра объясняет, как её дрон предоставляет ей данные об окружающей среде после того, как она была заражена вирусом Целестиалов, лишившим её зрения.

Расширенный геймплей Exodus будет представлен летом 2026 года. Игра будет доступна для PS5, Xbox Series и ПК в 2027 году.