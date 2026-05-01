Новый ролик Exodus демонстрирует систему диалогов

Компания Archetype Entertainment выпустила новый геймплейный видеоролик своей научно-фантастической RPG Exodus. Двухминутное видео демонстрирует систему диалогов в игре, показывая сцену с главным героем Джуном Асланом и его спутницей Федрой.
Действие происходит в разрушающемся объекте, где Федра объясняет, как её дрон предоставляет ей данные об окружающей среде после того, как она была заражена вирусом Целестиалов, лишившим её зрения.
Расширенный геймплей Exodus будет представлен летом 2026 года. Игра будет доступна для PS5, Xbox Series и ПК в 2027 году.
игра будет годной, но без особых ожиданий
Мне напоминает MMO годов 2010х в стиле Star Trek. Выглядит давольно всрато, что не игра, то после геймплейных видео становиться тоскливо. Одно радует- Дрю Карпишин , батя mass Effect и baldurs gate + Kotor. Минимум будет отличный сюжет.