Новый ролик Exodus демонстрирует стелс-геймплей, включая добивания и использование оружия с глушителями

Разработчики Exodus поделились свежими фрагментами игрового процесса, которые демонстрируют один из напряжённых эпизодов будущего проекта. В ролике игрок оказывается в хорошо охраняемой камере Небесных существ, контролируемой фанатиками, где ключевую роль играет скрытность и тактический подход.

Главный герой Джун Аслан проникает на враждебную территорию вместе со своими спутниками Томом Варгасом и Сулиманом. Продвижение по локации строится вокруг аккуратного планирования: способность «Предвидение» позволяет заранее отмечать позиции врагов и прокладывать безопасный маршрут.

В показанном отрывке также демонстрируются:

обезвреживание лазерных мин-ловушек

тихое устранение противников в ближнем бою с помощью специальных перчаток

использование устройства «Переработчик» в конфигурации «Спектр», обеспечивающего скрытное перемещение и точечные устранения с одного выстрела

Авторы подчёркивают, что показанные кадры находятся в стадии разработки. Более подробную и продолжительную демонстрацию геймплея обещают представить уже этим летом.

Выход Exodus запланирован на 2027 год для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.