Новый ролик Exodus демонстрирует стелс-геймплей, включая добивания и использование оружия с глушителями

Разработчики Exodus поделились свежими фрагментами игрового процесса, которые демонстрируют один из напряжённых эпизодов будущего проекта. В ролике игрок оказывается в хорошо охраняемой камере Небесных существ, контролируемой фанатиками, где ключевую роль играет скрытность и тактический подход.
Главный герой Джун Аслан проникает на враждебную территорию вместе со своими спутниками Томом Варгасом и Сулиманом. Продвижение по локации строится вокруг аккуратного планирования: способность «Предвидение» позволяет заранее отмечать позиции врагов и прокладывать безопасный маршрут.
В показанном отрывке также демонстрируются:
- обезвреживание лазерных мин-ловушек
- тихое устранение противников в ближнем бою с помощью специальных перчаток
- использование устройства «Переработчик» в конфигурации «Спектр», обеспечивающего скрытное перемещение и точечные устранения с одного выстрела
Авторы подчёркивают, что показанные кадры находятся в стадии разработки. Более подробную и продолжительную демонстрацию геймплея обещают представить уже этим летом.
Выход Exodus запланирован на 2027 год для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Честно, я больше жду Expanse Osiris Reborn чем это... все персонажи уроды ( больше половины ) и это факт. В Expanse Osiris Reborn есть мерзкие персонажи, но не в таком же массовом количестве.
Пока совокоты трусливо топчутся на месте со своим котом в мешке, разрабы Эксодуса не стесняются показывать игру с разных геймплейных сторон и аспектов, что только подогревает интерес к игре и добавляет к ним уважение. Так держать.👍
Стэлс в футуристике выглядит, мягко говоря, не к месту. Вот это перемещение за укрытиями выглядит как в МЕ1. Видимо кому то в голову пришла светлая мысль, почему бы из этого не сделать стэлс! Великолепная идея! xD)
Нет чуваки, это очень хреновая идея. )