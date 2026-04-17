Exodus 2027 г.
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 314 оценок

Новый ролик Exodus демонстрирует стелс-геймплей, включая добивания и использование оружия с глушителями

monk70 monk70

Разработчики Exodus поделились свежими фрагментами игрового процесса, которые демонстрируют один из напряжённых эпизодов будущего проекта. В ролике игрок оказывается в хорошо охраняемой камере Небесных существ, контролируемой фанатиками, где ключевую роль играет скрытность и тактический подход.

Главный герой Джун Аслан проникает на враждебную территорию вместе со своими спутниками Томом Варгасом и Сулиманом. Продвижение по локации строится вокруг аккуратного планирования: способность «Предвидение» позволяет заранее отмечать позиции врагов и прокладывать безопасный маршрут.

В показанном отрывке также демонстрируются:

  • обезвреживание лазерных мин-ловушек
  • тихое устранение противников в ближнем бою с помощью специальных перчаток
  • использование устройства «Переработчик» в конфигурации «Спектр», обеспечивающего скрытное перемещение и точечные устранения с одного выстрела

Авторы подчёркивают, что показанные кадры находятся в стадии разработки. Более подробную и продолжительную демонстрацию геймплея обещают представить уже этим летом.

Выход Exodus запланирован на 2027 год для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

Jimmy Crystal

Бойкот политизированому выcеру от трешоделов

6
Neko-Acheron

Честно, я больше жду Expanse Osiris Reborn чем это... все персонажи уроды ( больше половины ) и это факт. В Expanse Osiris Reborn есть мерзкие персонажи, но не в таком же массовом количестве.

4
Summor Ner

Пока совокоты трусливо топчутся на месте со своим котом в мешке, разрабы Эксодуса не стесняются показывать игру с разных геймплейных сторон и аспектов, что только подогревает интерес к игре и добавляет к ним уважение. Так держать.👍

3
potter790

О, пассасин подъехал. xD)

Стэлс в футуристике выглядит, мягко говоря, не к месту. Вот это перемещение за укрытиями выглядит как в МЕ1. Видимо кому то в голову пришла светлая мысль, почему бы из этого не сделать стэлс! Великолепная идея! xD)

Нет чуваки, это очень хреновая идея. )

2