ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Exodus 2027 г.
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 319 оценок

Новый ролик Exodus демонстрирует вулканический мир с ядовитой атмосферой

monk70 monk70

Exodus продолжает интриговать атмосферой неизведанных миров. В новом геймплейном ролике разработчики показали одну из самых опасных планет системы Малакбел — токсичный вулканический мир с ядовитой атмосферой, реками жидкой серы и мощными гейзерами. Главные герои Джун Аслан, Элиза и Федра исследуют пещеры, заполненные густым жёлтым туманом, а затем спускаются в огромный кратер, где покоятся обломки древнего заброшенного звездолёта.

Игроков ждут:

  • мрачные вулканические локации с высокой детализацией;
  • исследование руин и заброшенных кораблей;
  • опасная окружающая среда с токсичными зонами;
  • командные вылазки со спутниками.

Разработчики также подтвердили, что это лишь небольшой тизер перед полноценной расширенной демонстрацией игры, которая состоится 6 июня на Future Games Show Summer Showcase.

Exodus выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК в 2027 году.

Трейлеры
1
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий