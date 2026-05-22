Новый ролик Exodus демонстрирует вулканический мир с ядовитой атмосферой

Exodus продолжает интриговать атмосферой неизведанных миров. В новом геймплейном ролике разработчики показали одну из самых опасных планет системы Малакбел — токсичный вулканический мир с ядовитой атмосферой, реками жидкой серы и мощными гейзерами. Главные герои Джун Аслан, Элиза и Федра исследуют пещеры, заполненные густым жёлтым туманом, а затем спускаются в огромный кратер, где покоятся обломки древнего заброшенного звездолёта.
Игроков ждут:
- мрачные вулканические локации с высокой детализацией;
- исследование руин и заброшенных кораблей;
- опасная окружающая среда с токсичными зонами;
- командные вылазки со спутниками.
Разработчики также подтвердили, что это лишь небольшой тизер перед полноценной расширенной демонстрацией игры, которая состоится 6 июня на Future Games Show Summer Showcase.
Exodus выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК в 2027 году.