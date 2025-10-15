ЧАТ ИГРЫ
Exodus 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.2 250 оценок

От технологий древних цивилизаций до моральных выборов игрока: детали геймплея Exodus и вдохновение разработчиков

Gutsz Gutsz

Студия Archetype Entertainment опубликовала новую видеосессию вопросов и ответов для пользователей, в которой сооснователь студии Чад Робертсон и креативный директор Крис Кинг рассказали о ключевых элементах грядущей ролевой игры EXODUS. Разработчики обсудили источники вдохновения, особенности сражений, значение побочных заданий и философию выбора, лежащую в основе истории.

По словам команды, EXODUS вдохновлялась такими проектами, как Mass Effect, Horizon и Metroid Prime. Авторы стремятся передать ощущение изоляции и исследовательского духа, свойственного космическим приключениям. В центре внимания — Джун Аслан, главный герой, который оказывается втянут в борьбу за спасение человечества и вынужден принимать морально сложные решения, связанные с загадочными Реликвиями Небожителей — древними технологиями, способными изменить судьбу цивилизации.

Особое внимание уделено боевой системе. Разработчики описывают её как сочетание стратегии, кинематографичности и свободы выбора: каждая схватка может быть решена силой, стелсом или дипломатией. В игре предусмотрены различные стили боя, уникальные инструменты и костюмы, а также спутники, специализирующиеся на скрытности. Сюжет дополняют побочные квесты, которые раскрывают лор вселенной и позволяют глубже узнать напарников героя.

В видео также показали несколько видов противников, включая Конструктов Небожителей — древних машин, охраняющих утерянные технологии, и таинственную Гниль, разрушающую миры и изменяющую врагов по мере продвижения игрока.

Ранее Archetype Entertainment опубликовала свежие скриншоты EXODUS и открыла страницу проекта в Steam, где теперь доступна функция добавления игры в список желаемого.

Научно-фантастическая RPG Exodus обзавелась страницей в Steam и новыми скриншотами

EXODUS выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store). Премьера многообещающего космической ролевой игры ожидается в 2026 году.

Gridon

Собрали фокус группу, выяснили какие игры за последние 20 лет продались лучше всего и решили сделать из них компот. Философия выбора сведётся к тому, спасти колонию детишек или колонию котиков, что повлияет только на цвет финального джипега. Боевая система с силой, стелсом или дипломатией уже звучит как анекдот, где стелс это присесть за ящиком, а дипломатия убедить врага в своей правоте выстрелом из дробовика. Древние машины и таинственная гниль, просто назовите их уже Жнецами и Потопом, чего стесняться. К 2026 году как раз успеют ещё пару хитов в свой винегрет докинуть.

12
Ganwor

Издатель ЕА что ли? В России не доступна.

8
Kreliann

А что в плане вдохновения из книг или фильмов? Или про такие виды медиа разработчики не слышали?

6
saa0891
каждая схватка может быть решена силой, стелсом или дипломатией.

Как то уж слишком хорошо звучит.

3
Kreliann

Это надо читать как «в игре будет несколько моментов, которые можно пройти разными способами».

6
AndruhaGruz

Ещё одни Русофобы что ли?