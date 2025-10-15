От технологий древних цивилизаций до моральных выборов игрока: детали геймплея Exodus и вдохновение разработчиков

Студия Archetype Entertainment опубликовала новую видеосессию вопросов и ответов для пользователей, в которой сооснователь студии Чад Робертсон и креативный директор Крис Кинг рассказали о ключевых элементах грядущей ролевой игры EXODUS. Разработчики обсудили источники вдохновения, особенности сражений, значение побочных заданий и философию выбора, лежащую в основе истории.
По словам команды, EXODUS вдохновлялась такими проектами, как Mass Effect, Horizon и Metroid Prime. Авторы стремятся передать ощущение изоляции и исследовательского духа, свойственного космическим приключениям. В центре внимания — Джун Аслан, главный герой, который оказывается втянут в борьбу за спасение человечества и вынужден принимать морально сложные решения, связанные с загадочными Реликвиями Небожителей — древними технологиями, способными изменить судьбу цивилизации.
Особое внимание уделено боевой системе. Разработчики описывают её как сочетание стратегии, кинематографичности и свободы выбора: каждая схватка может быть решена силой, стелсом или дипломатией. В игре предусмотрены различные стили боя, уникальные инструменты и костюмы, а также спутники, специализирующиеся на скрытности. Сюжет дополняют побочные квесты, которые раскрывают лор вселенной и позволяют глубже узнать напарников героя.
В видео также показали несколько видов противников, включая Конструктов Небожителей — древних машин, охраняющих утерянные технологии, и таинственную Гниль, разрушающую миры и изменяющую врагов по мере продвижения игрока.
Ранее Archetype Entertainment опубликовала свежие скриншоты EXODUS и открыла страницу проекта в Steam, где теперь доступна функция добавления игры в список желаемого.
EXODUS выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store). Премьера многообещающего космической ролевой игры ожидается в 2026 году.
Собрали фокус группу, выяснили какие игры за последние 20 лет продались лучше всего и решили сделать из них компот. Философия выбора сведётся к тому, спасти колонию детишек или колонию котиков, что повлияет только на цвет финального джипега. Боевая система с силой, стелсом или дипломатией уже звучит как анекдот, где стелс это присесть за ящиком, а дипломатия убедить врага в своей правоте выстрелом из дробовика. Древние машины и таинственная гниль, просто назовите их уже Жнецами и Потопом, чего стесняться. К 2026 году как раз успеют ещё пару хитов в свой винегрет докинуть.
Издатель ЕА что ли? В России не доступна.
А что в плане вдохновения из книг или фильмов? Или про такие виды медиа разработчики не слышали?
Как то уж слишком хорошо звучит.
Это надо читать как «в игре будет несколько моментов, которые можно пройти разными способами».
Ещё одни Русофобы что ли?