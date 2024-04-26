По словам разработчиков Exodus, персонаж Мэттью МакКонахи будет важным "с самого начала и до самого конца"

Когда в декабре прошлого года на церемонии вручения наград The Game Awards было объявлено об Exodus, игру на сцене представил не кто иной, как актер Мэттью МакКонахи. В то время выяснилось, что он будет играть главного персонажа в игре, хотя с тех пор более подробная информация о роли, которую он будет играть, была скудной.
В недавно опубликованном разделе вопросов и ответов разработчик Archetype Entertainment пролил немного больше света на этот счет. Соучредитель студии и исполнительный продюсер Чад Робертсон, например, говорит, что то, как МакКонахи был использован в игре, «очень удивит многих».
«Я думаю, что самое крутое — это количество возникающих теорий о том, какую роль Мэтью играет в нашей игре», — сказал Роберстон. «Мы думаем, что использование его в игре очень удивит многих».
Соучредитель студии и исполнительный креативный директор Джеймс Олен также вмешался, заявив, что персонаж МакКонахи будет «заметно присутствовать» на протяжении всей истории игры, включая ее эпилог.
«Роль Мэтью в игре очень важна», — сказал Олен. «Его персонаж будет широко присутствовать в игре, с самого начала и до самого конца, а также в эпилоге игры. На данный момент он просто делает потрясающую работу, и нам нравится, что он в команде. Конечно, в его характере есть неожиданные повороты, потому что вы знаете, как сильно мы любим неожиданные повороты»
Exodus находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Много обещаний - ни к чему хорошему не приводит )))