Портал Kotaku раскритиковал решение студии Archetype Entertainment сделать белый цвет кожи внешностью по умолчанию для обоих вариантов главного героя Exodus - Джуна и ФемДжун. В статье журналистка Эш Пэрриш задалась вопросом, знают ли разработчики игр с кастомизируемыми персонажами, что "существуют этничности помимо европеоидной".

Критика прозвучала после презентации женской версии протагониста, которую в сообществе и официальных каналах называют ФемДжун - по аналогии с ФемШепард из Mass Effect. Пэрриш отметила, что мужская версия при этом не получает приставки, оставаясь просто Джун, что неявно закрепляет мужской пол как норму, а женский - как отклонение.

Отдельно журналистка указала на контекст 2026 года: редакторы персонажей уже располагают широким выбором текстур волос, цвета глаз и оттенков кожи, поэтому использование белой внешности по умолчанию выглядит устаревшим решением. При этом она подчеркнула, что не требует от Exodus эталонной прогрессивности, но считает эти вопросы достойными обсуждения .

Игроки в X соцсетях и тематических сообществах восприняли статью в штыки. Основной контраргумент в том, что геймеры все равно смогут изменить прическу, цвет волос, макияж, татуировки и цвет глаз персонажа, поэтому критика внешности "по умолчанию" не имеет практического смысла. Структура лица Джуна действительно фиксирована - разработчики объясняли это желанием сохранить определенный образ героя для качественной лицевой анимации и повествовательной идентичности, - однако это не отменяет того, что базовый набор опций кастомизации в игре присутствует.

Я избавлю вас от необходимости переходить по ссылке, но Kotaku снова злится, потому что главные герои выглядят белыми, и им это очень не нравится. В общем, Kotaku - отстой, но вы это и так знаете.

Эш Пэрриш обожает раздувать антибелую риторику, как и любой анти-здравомыслящий марксист. Я с нетерпением жду того дня, когда Kotaku окончательно рухнет.

Вы можете буквально настроить персонажа под себя. Кому какое дело до стандартного варианта? Ах да, вам самим он важен.

Часть комментаторов также напомнила, что мужскую версию Джуна уже переработали после критики сообщества несколькими неделями ранее, что демонстрирует отзывчивость студии к игрокам.

Exodus выходит 7 апреля 2027 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра задумана как духовный наследник Mass Effect - над ней работают ветераны серии, включая сценариста Дрю Карпишина.