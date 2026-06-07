Разработчики Exodus назвали главные источники вдохновения: от Mass Effect и Dune до Star Wars и Horizon Zero Dawn

Студия Archetype Entertainment рассказала о проектах и произведениях, которые повлияли на создание научно-фантастической RPG Exodus. По словам разработчиков, игра вдохновляется не только серией Mass Effect, с которой часто сравнивают проект, но и целым рядом культовых франшиз из мира кино, литературы и видеоигр.

Игровой директор Крис Кинг отметил, что каждый член команды привнёс в разработку собственные любимые произведения научной фантастики. Среди основных источников вдохновения он назвал Dune, Star Wars, фильмы серии Alien и Interstellar.

Особое внимание разработчики уделили теме замедления времени, которая играет важную роль в сюжете Exodus. Кинг признал, что самым известным примером подобной концепции остаётся «Интерстеллар», однако студия постаралась переосмыслить эту идею и адаптировать её под собственную вселенную.

При этом авторы подчёркивают, что не пытаются скрывать свои источники вдохновения. По их словам, цель команды заключается не в копировании известных произведений, а в создании новой истории на основе идей, которые когда-то вдохновляли самих разработчиков.

Неожиданным ориентиром для Exodus также стала Horizon Zero Dawn. Генеральный менеджер студии Чад Робертсон рассказал, что некоторые элементы боевой системы были вдохновлены механиками сканирования противников из игры Guerrilla Games.

В частности, в Exodus появится система Precognition, которая позволит анализировать поле боя, изучать угрозы и заранее продумывать тактику перед началом сражения.

Разработчики считают, что сочетание идей из Mass Effect, Dune, Alien, Interstellar, Star Wars, Star Trek и Horizon Zero Dawn поможет Exodus сформировать собственную идентичность, несмотря на очевидные параллели с известными научно-фантастическими произведениями.

Выход Exodus запланирован на начало 2027 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.