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Exodus 2027 г.
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 332 оценки

Разработчики Exodus отказались от полноценной кастомизации персонажа

IKarasik IKarasik

Студия Archetype Entertainment раскрыла детали редактора персонажа в Exodus. Вопреки ожиданиям поклонников RPG, кастомизация окажется довольно ограниченной — разработчики решили сделать главного героя, Джуна Аслана, более «заданным» персонажем.

Такое решение вызвало волну критики. Игроки отмечают, что даже в Mass Effect, с которым Exodus неизбежно сравнивают из-за команды бывших разработчиков BioWare, можно было гораздо свободнее настраивать внешность капитана Шепарда. Аналогичные возможности были и в Dragon Age 2, где внешний вид семьи Хоука даже менялся в зависимости от созданного персонажа.

Некоторые фанаты понимают желание студии сделать более кинематографичного героя и упростить создание кат-сцен, однако большинство считает, что для современной RPG подобные ограничения выглядят шагом назад. Особенно на фоне других крупных проектов, где редактор персонажа давно стал одной из ключевых особенностей.

Релиз Exodus ожидается в 2027 году. После публикации новых подробностей многие игроки надеются, что до выхода игры разработчики всё же расширят возможности кастомизации.

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Комментарии:  18
Ваш комментарий
Danny Lamb
даже в Mass Effect, с которым Exodus неизбежно сравнивают из-за команды бывших разработчиков BioWare, можно было гораздо свободнее настраивать внешность капитана Шепарда

А потом, как писали сами авторы (да и фанаты это упоминали), превалирующее большинство играли за стокового Шепарда или его женскую версию. И выяснилось, что зря они делали эту фичу. Ну может 1% игроков угодили и всё

14
mister dendy

Ну капец, теперь всю игру играть за урода... Надеюсь, мододелы поправят!

9
Maxthon80

Земля вам стекловатой с таким подходом. У меня сразу было предчувствие, что игра окажется мусором. Дизайн персонажей в игре всратый, теперь ждём что Совокоты выдадут.

Аналогичные возможности были и в Dragon Age 2

Это решение в игре стало катастрофой, что пародило смачный провал.

8
myLastStop
5
Древний Гигачад

Персонажи выглядят пластиковыми

2
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