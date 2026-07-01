Разработчики Exodus отказались от полноценной кастомизации персонажа

Студия Archetype Entertainment раскрыла детали редактора персонажа в Exodus. Вопреки ожиданиям поклонников RPG, кастомизация окажется довольно ограниченной — разработчики решили сделать главного героя, Джуна Аслана, более «заданным» персонажем.

Такое решение вызвало волну критики. Игроки отмечают, что даже в Mass Effect, с которым Exodus неизбежно сравнивают из-за команды бывших разработчиков BioWare, можно было гораздо свободнее настраивать внешность капитана Шепарда. Аналогичные возможности были и в Dragon Age 2, где внешний вид семьи Хоука даже менялся в зависимости от созданного персонажа.

Некоторые фанаты понимают желание студии сделать более кинематографичного героя и упростить создание кат-сцен, однако большинство считает, что для современной RPG подобные ограничения выглядят шагом назад. Особенно на фоне других крупных проектов, где редактор персонажа давно стал одной из ключевых особенностей.

Релиз Exodus ожидается в 2027 году. После публикации новых подробностей многие игроки надеются, что до выхода игры разработчики всё же расширят возможности кастомизации.