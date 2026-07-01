Разработчики Exodus отказались от полноценной кастомизации персонажа

Студия Archetype Entertainment раскрыла детали редактора персонажа в Exodus. Вопреки ожиданиям поклонников RPG, кастомизация окажется довольно ограниченной — разработчики решили сделать главного героя, Джуна Аслана, более «заданным» персонажем.
Такое решение вызвало волну критики. Игроки отмечают, что даже в Mass Effect, с которым Exodus неизбежно сравнивают из-за команды бывших разработчиков BioWare, можно было гораздо свободнее настраивать внешность капитана Шепарда. Аналогичные возможности были и в Dragon Age 2, где внешний вид семьи Хоука даже менялся в зависимости от созданного персонажа.
Некоторые фанаты понимают желание студии сделать более кинематографичного героя и упростить создание кат-сцен, однако большинство считает, что для современной RPG подобные ограничения выглядят шагом назад. Особенно на фоне других крупных проектов, где редактор персонажа давно стал одной из ключевых особенностей.
Релиз Exodus ожидается в 2027 году. После публикации новых подробностей многие игроки надеются, что до выхода игры разработчики всё же расширят возможности кастомизации.
А потом, как писали сами авторы (да и фанаты это упоминали), превалирующее большинство играли за стокового Шепарда или его женскую версию. И выяснилось, что зря они делали эту фичу. Ну может 1% игроков угодили и всё
Ну капец, теперь всю игру играть за урода... Надеюсь, мододелы поправят!
Земля вам стекловатой с таким подходом. У меня сразу было предчувствие, что игра окажется мусором. Дизайн персонажей в игре всратый, теперь ждём что Совокоты выдадут.
Это решение в игре стало катастрофой, что пародило смачный провал.
Персонажи выглядят пластиковыми