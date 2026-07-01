Разработчики Exodus поделились деталями расширения вселенной

Студия Archetype Entertainment выпустила официальный отчет по итогам масштабной июньской демонстрации геймплея своего научно-фантастического ролевого экшена Exodus.

Авторы поблагодарили игровое сообщество за активный отклик на показанные кадры с механиками сражений и взаимодействием с напарниками, среди которых присутствуют как люди, так и разумные животные. В опубликованном обращении команда затронула тему кастомизации главного героя по имени Джун и пообещала раскрыть больше подробностей этой системы в ближайшее время.

Важной частью отчета стал анонс старта предварительных заказов новой настольной ролевой игры под названием Exodus Chronicles of Melayu.

Полноценный релиз этой печатной адаптации запланирован на октябрь 2026 года. Сюжетная линия настольной версии развернется в загадочной звездной системе под названием Хилейс, где игрокам предстоит пройти длинный путь от первых шагов до исследования неизведанных глубин космоса.

Разработчики напомнили, что Chronicles of Melayu станет 1 из 3 основных книг для официальной настольной игровой системы по вселенной Exodus. В эту линейку также войдут отдельные справочники Traveler Handbook и Creature Catalog, которые полностью укомплектуют правила для самостоятельных игровых сессий. Все пользователи, успевшие оформить предварительный заказ на физическое издание новой книги в установленный срок, получат цифровую копию в формате PDF совершенно бесплатно в день релиза.

Помимо этого, создатели сообщили о выходе в продажу нового научно-фантастического романа известного писателя Питера Гамильтона под названием The Helium Sea.

Книга является прямым продолжением романа The Archimedes Engine и завершает масштабную сюжетную дилогию, глубже раскрывающую предысторию игрового мира. Желающие ознакомиться с этой вселенной могут бесплатно прочитать вступительный отрывок первого произведения на официальном сайте игры.

Релиз масштабной видеоигры Exodus на персональных компьютерах и консолях текущего поколения запланирован на начало 2027 года. Проект уже сейчас можно добавить в свой список желаемого на игровой платформе Steam.