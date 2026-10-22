Разработчики Exodus показали обновлённый внешний вид главного героя

Exodus получила обновлённую модель главного героя Джуна Аслана. Разработчики показали новый трейлер, посвящённый настройке внешности персонажа. Игроки смогут выбрать мужской или женский вариант Джуна, изменить причёску и цвет волос, добавить растительность на лице, татуировки и другие детали внешности.

Exodus — научно-фантастическая ролевая игра с экшеном от третьего лица, разрабатываемая Archetype Entertainment. Релиз запланирован на 7 апреля 2027 года для PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S