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Exodus 07.04.2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.7 348 оценок

Разработчики Exodus показали обновлённый внешний вид главного героя

monk70 monk70

Exodus получила обновлённую модель главного героя Джуна Аслана. Разработчики показали новый трейлер, посвящённый настройке внешности персонажа. Игроки смогут выбрать мужской или женский вариант Джуна, изменить причёску и цвет волос, добавить растительность на лице, татуировки и другие детали внешности.

Exodus — научно-фантастическая ролевая игра с экшеном от третьего лица, разрабатываемая Archetype Entertainment. Релиз запланирован на 7 апреля 2027 года для PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Трейлеры 23
44
34
Комментарии:  34
Ваш комментарий
Oliver Hearthwood

Мужик..да еще и белый...еще скажите что гетеро..

19
Driven4

А мне старая была норм. Зря они поменяли. Шепард вначале тоже многим не нравился.

И теперь словно чувак занялся луксмаксерством. А старый был, такой, простой рубаха парень.

10
Madiark

Во за такого красавца с традиционной ориентацией без негров и фемок я бы поиграл

8
Magnificent Savoy
8
Vantor

Ниче себе,