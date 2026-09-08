Разработчики Exodus рассказали про необычного спутника-"плохиша" - убийцу с воронами-шпионами

Многообещающая ролевая игра Exodus обещает подарить действительно интересную систему напарников. Представители студии Archetype Entertainment, основанной выходцами из BioWare, в беседе с Game Informer поделились подробностями об этой систему и раскрыли больше информации об одном из ключевых компаньонов научно-фантастической RPG. Речь пойдет о Сулимане — неоднозначном персонаже, которого можно легко принять за "злодея".

По словам нарративного директора Дрю Карпишина, Сулиман выступает человеческим представителем Династии Тэндзин на планете Лидон. Эта фракция тесно связана с «Пробужденными» — высокоразвитыми разумными животными с чипами-переводчиками. Героя буквально воспитали разумные вороны, планировавшие использовать человека в качестве полезного инструмента. Однако благодаря острому уму Сулиман сумел обойти судьбу банальной марионетки и стал полноценным лидером группировки, непревзойденным шпионом и мастером заказных убийств. В качестве разведчиков его неизменно сопровождают стаи птиц.

Авторы намеренно сделали персонажа высокомерным, уверенным в себе и резким в общении. Внешность героя вдохновлена образами звезд K-Pop сцены. Геймдиректор Крис Кинг отметил, что на ранних этапах производства Сулиман задумывался как избалованный богатый юноша, вызывающий исключительно раздражение, однако позже его характер слегка смягчили.

Сначала он может показаться отталкивающим. Но по мере развития отношений и совместных заданий игроки начинают к нему привязываться. Он самовлюблен и заносчив, но когда вы видите его в бою, то понимаете: его навыки полностью оправдывают эту самоуверенность.

— пояснили разработчики.

В бою Сулиман специализируется на скрытных устранениях и высоких показателях урона. Способность «Теневой шаг» позволяет ему становиться невидимым, мгновенно телепортироваться за спину противника для добивания и незаметно отступать. А ключевой навык «Вендетта» наносит сокрушительный удар сразу по трем целям и накладывает кислотный эффект. Эту механику можно комбинировать с гранатами главного героя, распространяя разъедающую коррозию по всей группе врагов.

Взять Сулимана в свою команду или отказать ему в поддержке можно будет уже весной следующего года. Релиз Exodus запланирован на 7 апреля для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.