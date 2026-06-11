Разработчики RPG Exodus принимают параллели с Mass Effect, но обещают принципиально новый игровой опыт

Бывший глава Archetype Entertainment Джеймс Олен признал, что художественный стиль его новой игры Exodus получился слишком похожим на Mass Effect и Star Wars. Разработчик сожалеет, что не смог увести визуал проекта в сторону от культовых вселенных, из-за чего игра сразу же столкнулась с волной сравнений. Тем не менее радикально менять внешний вид игры никто не будет. Exodus уже находится на финальной стадии разработки, а её релиз запланирован на начало 2027 года. Нынешнее руководство студии относится к параллелям с Mass Effect спокойно. Команда делает ставку на уникальные фичи, которые помогут проекту обрести собственное лицо.

На недавней Future Games Show авторы из Archetype и Wizards of the Coast отметили, что не пытаются откреститься от наследия BioWare, но создают самобытный проект. Exodus отойдет от стандартов классических космоопер благодаря ряду уникальных механик, таких как замедление времени и смена поколений героя. Ключевым отличием станет влияние теории относительности на сюжет и последствия решений, проявленные спустя десятилетия, что, по мнению авторов, предложит уникальный и современный игровой опыт:

По словам руководителя студии Чэда Робертсона, Mass Effect установила планку качества, по которой судят любую современную космооперу, особенно если в ней есть проработанные напарники, свобода выбора и путешествия к далёким звёздам. Быть поставленным в один ряд с таким титаном — большая честь для любого геймдизайнера. Однако Чэд подчеркивает, что в основе Exodus лежат фундаментальные идеи, до которых оригинальная трилогия BioWare так и не добралась.

«Нам действительно льстит сравнение с Mass Effect — это великая вселенная, и некоторым из нас повезло приложить к ней руку. Однако ключевое отличие Exodus заключается в элементах игрового процесса, которых в той серии попросту не было. В первую очередь речь идет о влиянии временной дилатации на сюжет. Эта механика делает проект самобытным, а последствия ваших поступков — куда более весомыми и ощутимыми. Кроме того, мы стремимся создать современный, технологичный геймплей высочайшего уровня. Наша цель — сделать уверенный шаг вперед и развить жанр дальше той точки, на которой в свое время остановилась Mass Effect».

Идея сделать решения игрока более значимыми через призму теории относительности может стать главным козырем игры. Если в Mass Effect последствия выбора наступали относительно быстро, то в Exodus результаты ваших действий могут эхом отозваться на родной планете спустя долгие годы или даже десятилетия.

Упомянутый Робертсоном современный геймплей — еще одна зона возможностей. При всей любви фанатов к Mass Effect, ее боевую систему редко называли выдающейся: она развивалась от части к части, но главным магнитом для игроков всегда оставались глубина проработки персонажей, сюжет и густая атмосфера космоса. Именно на этом поле Exodus ждет самое серьезное испытание. Повествование BioWare заставляло искренне сопереживать не только команде корабля, но и самой галактике, где каждый диалог расширял границы обитаемого космоса.

Повторить такой успех невероятно сложно, но ведущий сценарист Дрю Карпишин (также работавший над первыми частями Mass Effect) уверен, что команда готова принять этот вызов:

«Для меня главным достоинством Mass Effect всегда была поразительная проработанность мира, и в новом проекте мы намерены поднять эту планку еще выше. Мы создали колоссальный научно-фантастический пласт: Небожители, Пробужденные... и, кажется, я чуть не проболтался про Перевертышей. Наша вселенная огромна, в ней куча взаимосвязанных деталей и фракций, которые интересно изучать. Мне безумно нравится эта глубина. Игроки сразу поймут, что этот мир создавался с огромным вниманием, трепетом и искренней любовью со стороны преданных фанатов научной фантастики».

Покажет только время, удастся ли Archetype реализовать весь этот масштаб. Замедление времени выглядит отличным сюжетным крючком, придающим дополнительный вес каждому заданию, но одна механика не сможет удержать интерес аудитории. Если окружение окажется безжизненным, то сменяющиеся на фоне десятилетия потеряют всякий смысл.

Чтобы завоевать сердца игроков, Exodus необходимы живые фракции, запоминающиеся спутники и богатая история, способная заставить поверить в реальность этой далекой галактики.