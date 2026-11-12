Регуляторы в Азии присвоили RPG Exodus взрослые рейтинги: без наготы, но с жестокими добиваниями и романтикой

В сети появились детали возрастных рейтингов грядущей научно-фантастической RPG Exodus от студии Archetype Entertainment, основанной ветеранами BioWare. Регуляторы Сингапура (IMDA) и Южной Кореи (GRAC) присвоили проекту строгие взрослые маркировки — M18 и 19+ соответственно. Ранее игра также получила рейтинг M (17+) от североамериканской комиссии ESRB.

Основной причиной высоких ограничений стали жестокие сражения и расчленение. Игроков ждут динамичные бои с использованием огнестрельного и холодного оружия против людей, роботов и инопланетян. В кат-сценах и во время геймплея присутствуют обильные брызги крови, а тела противников могут быть разорваны на части.

Помимо насилия, в отчётах отмечается регулярное использование ненормативной лексики и грубых выражений в диалогах персонажей.

В игре также предусмотрены необязательные романтические линии с разными спутниками вне зависимости от их пола. В откровенных сценах герои целуются и ложатся в постель в одежде, после чего экран затемняется с намёком на близость. Кроме того, регуляторы упомянули пикантные реплики и откровенные танцы в ночном клубе.

При этом комиссии отдельно подчеркнули, что в Exodus полностью отсутствуют сцены наготы, употребление наркотиков и азартные игры.

Релиз Exodus запланирован на 7 апреля 2027 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.