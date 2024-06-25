Шведская EB Studio поможет Archetype в создании научно-фанастической ролевой игры Exodus

Archetype Entertainment сообщает, что EB Studio, шведская студия совместной разработки с опытом создания захватывающих игровых сред, является одним из партнеров по совместной разработке, ответственных за воплощение мира Exodus в жизнь.
Компания EB Studio позиционирует себя как креативный центр, где вы можете найти профессиональных архитекторов, работающих вместе с разработчиками игр. Комментируя эту уникальную нишу, Йохан Борг, главный операционный директор и соучредитель студии, сказал:
«История компании в архитектуре и наша способность вдохновлять друг друга в двух областях дали нам настоящее преимущество как студии разработки игр. Благодаря объединенному опыту нашей команды мы создаем правдоподобные миры из невероятных идей. Для нас большая честь быть партнером, сотрудничающим с Archetype Entertainment с 2021 года, и гордимся своей ролью в воплощении игры такого масштаба и значимости в жизнь».
Exodus — дебютная игра от новой студии легендарного создателя ролевых игр Джеймса Олена — это сюжетная ролевая игра следующего поколения, которая сочетает в себе кинематографическое повествование с глубоким эмоциональным воздействием, широким влиянием игрока и современным игровым процессом класса AAA. История подпитывается последствиями выбора игрока из-за влияния замедления времени и тем, как они меняют жизни тех, кого мы любим больше всего.
Наверное хорошо, лишь бы без повесток!!!