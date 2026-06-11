"Слишком похоже на Mass Effect": экс-глава Archetype рассказал о плюсах и минусах экшен-RPG Exodus

Разработчики из Archetype Entertainment пока не готовы назвать точную дату релиза экшен-RPG Exodus. Хотя на прошедших презентациях Future Games Show и PC Gaming Show авторы обошлись без анонса даты, они показали много геймплея. Игровое сообщество снова начало активно сравнивать новинку с культовой серией Mass Effect.

Избежать таких параллелей студии не удастся, ведь костяк команды состоит из выходцев из BioWare. Один из основателей Archetype Джеймс Олен в интервью PC Gamer честно признал: Mass Effect оказал колоссальное влияние на их проект, и визуально игры пока слишком похожи. По его словам, культовая космоопера BioWare сильно повлияла на проект, однако разработчики стремятся уйти от графических штампов ME и «Звёздных войн».

Бывший руководитель студии выделил две уникальные особенности игры: разумных земных животных («Пробуждённые»), заменяющих классических пришельцев, и механику замедления времени, растягивающую перелёты на десятилетия для демонстрации последствий выбора в стиле BioWare. Данные элементы направлены на создание уникального научно-фантастического опыта.

«Я всегда утверждал, что в научной фантастике трудно создать уникального пришельца. <...> Пробуждённые стали решением этой проблемы. Видели ли вы когда-нибудь научно-фантастическую игру, в которой есть разумные волки, тигры, лягушки и так далее? Это придаёт игре совершенно иной характер и вид».



»Замедление времени — это просто главная особенность, определяющая всю вселенную. Поскольку превысить скорость света невозможно, каждый раз, когда вы отправляетесь в путешествие, проходят годы и даже десятилетия. И это действительно здорово, когда сочетается с выбором в стиле BioWare, где вы должны увидеть его последствия», — сказал Джеймс Олен.

Выход sci-fi экшена Exodus намечен на первый квартал 2027 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.