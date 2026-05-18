Создатели Exodus подтвердили расширенную презентацию игрового процесса после Future Games Show в июне

Расширенная презентация игрового процесса Exodus состоится 6 июня, сразу после Future Games Show Summer Showcase, начало в 22:00 МСК.

Как известно, до сих пор команда разработчиков Archetype Entertainment демонстрировала механику игры с помощью серии коротких внутриигровых эпизодов, которые служили тизерами к полной версии.

С помощью этой новой презентации студия, вероятно, намерена показать игровой процесс и дать пользователям чёткое представление о том, какой будет эта многообещающая экшен-RPG в стиле Mass Effect.

Однако пока рано радоваться, поскольку Exodus выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S только в следующем году.