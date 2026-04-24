Создатели Exodus показали Персеполис - базу и родной дом главного героя

Разработчики научно-фантастической ролевой игры Exodus показали новый фрагмент игрового процесса, переносящий игроков в сердце одного из крупнейших городов Лидона — Персеполис.

В представленном видео открывается впечатляющая панорама мегаполиса, раскинувшегося на раскалённом полюсе планеты. Главный герой, Джун Аслан, оказывается на балконе своего дома, откуда можно оценить масштаб человеческой экспансии — плотная застройка, древние руины и следы вековой борьбы за выживание формируют уникальный облик города.

Особое внимание привлекает небесное тело Галарус — гигантская планета, доминирующая на горизонте и заливающая Лидон отражённым светом. Не менее значимой точкой является Космическая Башня Оупавия — разрушенный, но всё ещё величественный реликт цивилизации Целестиалов.

Геймплейный эпизод также демонстрирует способность «Предвидение», позволяющую сканировать ключевые объекты и узнавать их историю. Это подчёркивает нарративный подход игры: окружение здесь не просто фон, а часть общей истории мира и персонажа.

Разработчики обещают больше материалов уже в ближайшие месяцы — полноценная расширенная демонстрация геймплея ожидается летом.