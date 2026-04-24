Создатели Exodus показали Персеполис - базу и родной дом главного героя

Разработчики научно-фантастической ролевой игры Exodus показали новый фрагмент игрового процесса, переносящий игроков в сердце одного из крупнейших городов Лидона — Персеполис.
В представленном видео открывается впечатляющая панорама мегаполиса, раскинувшегося на раскалённом полюсе планеты. Главный герой, Джун Аслан, оказывается на балконе своего дома, откуда можно оценить масштаб человеческой экспансии — плотная застройка, древние руины и следы вековой борьбы за выживание формируют уникальный облик города.
Особое внимание привлекает небесное тело Галарус — гигантская планета, доминирующая на горизонте и заливающая Лидон отражённым светом. Не менее значимой точкой является Космическая Башня Оупавия — разрушенный, но всё ещё величественный реликт цивилизации Целестиалов.
Геймплейный эпизод также демонстрирует способность «Предвидение», позволяющую сканировать ключевые объекты и узнавать их историю. Это подчёркивает нарративный подход игры: окружение здесь не просто фон, а часть общей истории мира и персонажа.
Разработчики обещают больше материалов уже в ближайшие месяцы — полноценная расширенная демонстрация геймплея ожидается летом.
посмотрим что будет по ценнику играть в это за полные 70$ ещё и без озвучки у меня желания нет
Какой толщины должны быть очки, чтоб увидеть "впечатляющие виды"?
Вроде неплохо, графон слабый - это хорошо, значит с оптимизацией всё в порядке.