ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Exodus 2027 г.
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 321 оценка

Создатели Exodus показали видеоролик с демонстрацией брифинга перед миссией

monk70 monk70

Перед расширенной демонстрацией игрового процесса 6 июня разработчики научно-фантастической ролевой игры Exodus представили новый, ещё не финализированный фрагмент геймплея — сцену брифинга миссии.

В ролике показано обсуждение предстоящей операции на Цанге — враждебном вулканическом мире, куда отправляется команда Джуна и его союзников. В центре сцены — разговор Джуна Аслана, Федры и других доверенных членов экипажа, которые готовятся к опасному заданию.

По словам авторов, у ключевых персонажей разные причины участвовать в миссии, однако всех их объединяет одно — риск, от которого зависит не только успех операции, но и судьба команды.

Разработчики подчёркивают, что этот эпизод лишь небольшая часть будущей демонстрации. Полноценный расширенный показ игрового процесса состоится 6 июня на летней презентации Future Games Show, где обещают раскрыть больше деталей о мире и механиках игры.

Трейлеры
25
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну и рожа у ГГ(?).

8
BENDJI

Что за девичник? Один мужской персонаж.

И опять никакущие, не запоминающиеся, не интересные СЖВ персонажи.

Стоят бабы решают проблемы вселенского масштаба.

Пока в трейлерах показывали разные планеты, было лучше.

Походу из Mass Effect они решили скопировать не только лучшее, но и самое худшее.

6
DependentMordekaiser

А че она там прыгает, буд-то ее поссать никто не пускает, а очень хочется?

3
mister dendy

То есть Тома Круза на голограмме они смогли красивого нарисовать, а главное лицо игры как был так и остался дцпшником... ммм... кайф

3
PVV DIT

Писец тут конечно как выглядят персонажи, только шоколадка ещё более менее

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ