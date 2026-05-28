Создатели Exodus показали видеоролик с демонстрацией брифинга перед миссией

Перед расширенной демонстрацией игрового процесса 6 июня разработчики научно-фантастической ролевой игры Exodus представили новый, ещё не финализированный фрагмент геймплея — сцену брифинга миссии.

В ролике показано обсуждение предстоящей операции на Цанге — враждебном вулканическом мире, куда отправляется команда Джуна и его союзников. В центре сцены — разговор Джуна Аслана, Федры и других доверенных членов экипажа, которые готовятся к опасному заданию.

По словам авторов, у ключевых персонажей разные причины участвовать в миссии, однако всех их объединяет одно — риск, от которого зависит не только успех операции, но и судьба команды.

Разработчики подчёркивают, что этот эпизод лишь небольшая часть будущей демонстрации. Полноценный расширенный показ игрового процесса состоится 6 июня на летней презентации Future Games Show, где обещают раскрыть больше деталей о мире и механиках игры.