Студия Archetype Entertainment выпустила новый видеоролик, сочетающий в себе трейлер и мини-фильм о разработке научно-фантастической ролевой игры Exodus. В видео показана женская версия главного героя — Джун Аслан (её озвучила Карина Конти); она дополняет мужской вариант персонажа, которого озвучил Стивен Оянг. Также в ролике раскрываются дополнительные подробности о Джун и её роли в сюжете.

Действие Exodus разворачивается во вселенной, где человечество, покинув умирающую Землю, ищет новый дом и борется за выживание. Игрокам предстоит похищать инопланетное оружие и технологии у «Селестиалов» — могущественных противников человечества. Однако последствия этих межзвёздных миссий оказываются весьма непростыми из-за эффекта замедления времени.

Выход Exodus запланирован на 7 апреля 2027 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.