Создатели ролевой игры Exodus объяснили отказ от бесконечных шуток и сарказма в диалогах

Современная игровая индустрия на протяжении многих лет страдает от навязчивого тренда на легкомысленные диалоги, когда персонажи отпускают неуместные шутки посреди смертельной опасности и катастроф. На фестивале Gamescom 2026 разработчики научно-фантастической ролевой игры Exodus из студии Archetype Entertainment заявили, что осознанно пошли против модных голливудских шаблонов. Авторы сделали ставку на драматизм и правдоподобное поведение спутников, отказавшись от превращения сценария в бесконечный сборник саркастичных острот.

В ходе демонстрации демоверсии журналисты обратили внимание на то, что напарники главного героя не пытаются язвить по любому поводу, реагируя на жестокие события космоса со всей подобающей серьезностью. Генеральный менеджер студии Чед Робертсон подтвердил, что такой тон повествования создавался совершенно намеренно. По словам руководителя, команда изначально ставила перед собой цель сделать фундаментальную твердую научную фантастику, в которой герои уважают серьезность стоящих перед ними экзистенциальных угроз, а не обесценивают происходящее дежурным юмором.

В качестве главных источников вдохновения разработчики называют картины "Интерстеллар", "Дюна" и ранние эпизоды франшизы "Звездные войны". Протагонист игры по имени Джун сталкивается с безжалостными эффектами релятивистского замедления времени, когда короткая экспедиция оборачивается гибелью близких и сменой целых поколений на родной планете. Создатели подчеркивают, что в столь суровых условиях натужный циничный сарказм мгновенно разрушил бы всю атмосферу отчаяния и эмоциональную связь игрока с миром.

При этом авторы не пытаются скатиться в монотонную серую безысходность. Юмор в Exodus все же присутствует, однако он рождается из необычных фантастических ситуаций и самобытных характеров экипажа. Игрокам предстоит общаться со странными внеземными созданиями вроде разумных исполинских амфибий или слушать сухие комментарии наемницы Солт из расы пробужденных осьминогов. Нарративный директор Дрю Карпишин позаботился о том, чтобы редкие колкие фразы напарников лишь подчеркивали их уникальный менталитет, не ломая при этом общую драматическую структуру сюжета.