Создатели ролевой игры Exodus представили новый трейлер

Разработчики научно-фантастической ролевой игры Exodus из Archetype показали новый кинематографический трейлер, демонстрирующий путешествие Путешественника к запасным планетам, также известным как Зеленые Миры, которые пригодны для выживания человечества.
За десятки тысяч лет на скорости света было исследовано бесчисленное количество Зеленых Миров, пока один из них не был наконец обнаружен в скоплении Центавра.
Exodus — научно-фантастическая приключенческая ролевая игра, сюжетно-ориентированный опыт, сочетающий кинематографическое повествование и широкую свободу действий игрока с современным игровым процессом уровня AAA.
Exodus разрабатывается для PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Выглядит минимум в 2 раза лучше Старфила
ты забыл к двойке пару нулей добавить.
игра типа м.еффекта с с.филдом нет смысла сравнивать
Снимать шлем на потенциально пригодной к жизни планете- отличная идея!
Хоть бы на дату релиза намекнули.
настораживает последний кадр, словно взяли из чужих, такой же тупизм, снять шлем и атмосферу не прочекав этож надо, в целом то задумка интересная, про заселение планет
Что то они не сильно пригодные для жизни судя по содержанию ролика )
Андрюха Карпишыч, не подведи братка, ты же видишь что биовары в носу ковыряются, так что ты наша последняя надежда!
Ждём!!!
странно почему нету негров !!!
негры там долго не живут не давно чинил и вдруг все
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