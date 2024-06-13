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Exodus TBA
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.4 119 оценок

Создатели ролевой игры Exodus представили новый трейлер

monk70
Новости

Разработчики научно-фантастической ролевой игры Exodus из Archetype показали новый кинематографический трейлер, демонстрирующий путешествие Путешественника к запасным планетам, также известным как Зеленые Миры, которые пригодны для выживания человечества.

За десятки тысяч лет на скорости света было исследовано бесчисленное количество Зеленых Миров, пока один из них не был наконец обнаружен в скоплении Центавра.

Exodus — научно-фантастическая приключенческая ролевая игра, сюжетно-ориентированный опыт, сочетающий кинематографическое повествование и широкую свободу действий игрока с современным игровым процессом уровня AAA.

Exodus разрабатывается для PS5, Xbox Series X|S и ПК.

19
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
B e s i k

Выглядит минимум в 2 раза лучше Старфила

12
nemsis94

ты забыл к двойке пару нулей добавить.

2
WerGC

игра типа м.еффекта с с.филдом нет смысла сравнивать

0
Vavan07

Снимать шлем на потенциально пригодной к жизни планете- отличная идея!

3
Ивасик

Хоть бы на дату релиза намекнули.

2
Темный-Властелин

настораживает последний кадр, словно взяли из чужих, такой же тупизм, снять шлем и атмосферу не прочекав этож надо, в целом то задумка интересная, про заселение планет

2
Tsssss

Что то они не сильно пригодные для жизни судя по содержанию ролика )

1
kalavashok tribagov

Андрюха Карпишыч, не подведи братка, ты же видишь что биовары в носу ковыряются, так что ты наша последняя надежда!

1
askazanov

Ждём!!!

1
Lorenzo Lamas

странно почему нету негров !!!

0
WerGC

негры там долго не живут не давно чинил и вдруг все

0
Stanis Aglo

02:31

0