Уходус: Джеймс Олен, основатель Archetype Entertainment, ушел из студии - ещё до релиза Exodus

Сообщается, что Джеймс Олен, ветеран BioWare, покинул студию Archetype Entertainment, основателем которой он является. Примечательно, что это произошло ещё до релиза предстоящей Exodus.

Издание Bloomberg сообщает, что Олен решил сосредоточиться на разработке настольных ролевых игр, перейдя в Wizards of the Coast. Он продолжит сотрудничество с Archetype Entertainment в качестве творческого консультанта.

В свою очередь Wizards of the Coast укрепила руководство своего игрового подразделения, наняв ветерана Blizzard Пола Делла Битту в качестве главы направления - ему предстоит курировать как минимум четыре студии.