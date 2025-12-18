ЧАТ ИГРЫ
Exodus 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
7.9 267 оценок

Уходус: Джеймс Олен, основатель Archetype Entertainment, ушел из студии - ещё до релиза Exodus

AceTheKing AceTheKing

Сообщается, что Джеймс Олен, ветеран BioWare, покинул студию Archetype Entertainment, основателем которой он является. Примечательно, что это произошло ещё до релиза предстоящей Exodus.

Издание Bloomberg сообщает, что Олен решил сосредоточиться на разработке настольных ролевых игр, перейдя в Wizards of the Coast. Он продолжит сотрудничество с Archetype Entertainment в качестве творческого консультанта.

В свою очередь Wizards of the Coast укрепила руководство своего игрового подразделения, наняв ветерана Blizzard Пола Делла Битту в качестве главы направления - ему предстоит курировать как минимум четыре студии.

Комментарии:  13
BigLizard

Это очень модно стало, руководству игровой компании разбегаться куда глаза глядят до релиза провального проекта. Вспомним недавнего конкурента ГТА.

5
Eclair_93

А эта игра конкурент чему?

AngiFes

Тревожный звоночек. А ведь эта игра, возможно самая перспективная в фантастическом ролевом сейтинге, по крайней мере для меня. Будем надеяться, уход Джеймса Олена не повлияет на ход разработки.

4
Asscat

Интересно, конечно. Хотя итак есть опасения, что будет очередная повесточка.

В этом плане поинтереснее Expanse от совокотов, хотя он ещё не скоро выйдет по планам.

Александр Гоголев

На фоне будущей игры по экспансии, вот эта выглядит как халтура. И зная Совокотов, где каждый чих влияет на игру как в рогтрейдере, можно быть уверенным в глубине и проработке мира.

CoolKaz

А вот и первые звоночки

2
zweruchka

Соскочил?

2
askazanov

Значит опять делают не по плану, понятно, можно шибко не ждать игру, всё равно всего обещенного не будет))))

1
z8TiREX8z

Мда, походу проекту хана.

1
Иваныч из Тулы

Джеймс такой:

1
UnbearableSavage

Вайзарды видимо очень крупно нажились на BG3 :)

MNM 777
sa1958

Одни уходят, другие приходят, круговорот кадров в студиях.