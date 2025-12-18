Уходус: Джеймс Олен, основатель Archetype Entertainment, ушел из студии - ещё до релиза Exodus

Сообщается, что Джеймс Олен, ветеран BioWare, покинул студию Archetype Entertainment, основателем которой он является. Примечательно, что это произошло ещё до релиза предстоящей Exodus.
Издание Bloomberg сообщает, что Олен решил сосредоточиться на разработке настольных ролевых игр, перейдя в Wizards of the Coast. Он продолжит сотрудничество с Archetype Entertainment в качестве творческого консультанта.
В свою очередь Wizards of the Coast укрепила руководство своего игрового подразделения, наняв ветерана Blizzard Пола Делла Битту в качестве главы направления - ему предстоит курировать как минимум четыре студии.
Это очень модно стало, руководству игровой компании разбегаться куда глаза глядят до релиза провального проекта. Вспомним недавнего конкурента ГТА.
А эта игра конкурент чему?
Тревожный звоночек. А ведь эта игра, возможно самая перспективная в фантастическом ролевом сейтинге, по крайней мере для меня. Будем надеяться, уход Джеймса Олена не повлияет на ход разработки.
Интересно, конечно. Хотя итак есть опасения, что будет очередная повесточка.
В этом плане поинтереснее Expanse от совокотов, хотя он ещё не скоро выйдет по планам.
На фоне будущей игры по экспансии, вот эта выглядит как халтура. И зная Совокотов, где каждый чих влияет на игру как в рогтрейдере, можно быть уверенным в глубине и проработке мира.
А вот и первые звоночки
Соскочил?
Значит опять делают не по плану, понятно, можно шибко не ждать игру, всё равно всего обещенного не будет))))
Мда, походу проекту хана.
Джеймс такой:
Вайзарды видимо очень крупно нажились на BG3 :)
Одни уходят, другие приходят, круговорот кадров в студиях.