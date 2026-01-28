В Exodus используется замедление времени, чтобы подчеркнуть значение десятилетий, прошедших с момента выбора игрока

Компания Archetype Entertainment заявила, что в её грядущей научно-фантастической RPG Exodus десятилетия выбора игрока будут объединены в единую историю с помощью механики замедления времени, сообщили сценаристы и режиссёры студии. Игра, позиционируемая как духовный преемник Mass Effect, должна выйти не раньше начала 2027 года.

Замедление времени — популяризированное такими фильмами, как «Интерстеллар», и даже упомянутое голосом Мэттью Макконехи в трейлере Game Awards — означает, что главный герой Джун может чувствовать, что прошли только дни, в то время как для тех, кто остался, проходят месяцы или десятилетия. Сценарист Дрю Карпишин назвал результаты «иногда душераздирающими, иногда ужасающими». Выбор компаньонов будет иметь важное значение: соучредитель студии Чад Робертсон говорит, что персонажи «ориентированы на разные вещи» (скрытность, грубая сила и т. д.), а Карпишин предупредил, что игрокам придётся делать «сложный выбор», решая, кого взять с собой, поскольку на тех, кто останется дома, влияют временные сдвиги.

Archetype также заявляет, что игра будет скорее курируемой, чем полностью открытой. Игровой директор Крис Кинг подчеркнул, что побочный контент должен быть значимым, а Карпишин сказал, что команда не хочет, чтобы квесты казались «притянутыми за уши» или выполнялись только ради опыта. Робертсон добавил, что цель состоит в создании «моментов для обсуждения», когда игроки сравнивают, как разные решения повлияли на их игру.

Exodus уже включает в себя короткие рассказы, роман и настольную ролевую игру, но Карпишин признаёт, что студия не может уместить всё в одной игре и фокусируется на «относительно небольшом подмножестве» вселенной.