В новом геймплее Exodus показали исследование руин Селестиалов под поверхностью Лидона

Разработчики из Archetype Entertainment представили новые геймплейные фрагменты из ранней версии EXODUS, демонстрирующие исследование Призрачного города — колоссальных руин Селестиалов, скрытых в недрах планеты Лидон.

В свежем ролике главный герой Джун Аслан вместе с мехом Элис и осьминогом Солтом прокладывает путь через опасные локации. Разработчики сделали акцент на тактике: в бою игрок может использовать «живой камень» для атак, развертывать станции снабжения и применять универсальное оружие «Переработчик». Напарники активно участвуют в сражениях, помогая подавлять врагов и разрушать препятствия.

Этот тизер — лишь подготовка к главному событию. Летом 2026 года Archetype Entertainment планирует провести масштабную презентацию с глубоким разбором игрового процесса.

Релиз амбициозной sci-fi RPG от бывших разработчиков Mass Effect намечен на начало 2027 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store).