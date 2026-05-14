Exodus 2027 г.
В новом ролике научно-фантастической RPG Exodus показали исследование Лабиринта Стражей

monk70 monk70

В новом рабочем геймплейном ролике Exodus разработчики показали перемещение по Лабиринту Стражей — разрушенному подземному комплексу Небесных, скрытому под поверхностью Лидона.

Игрокам предстоит исследовать нестабильные руины, преодолевать огромные пропасти и буквально прокладывать себе путь вперёд через опасное окружение.

В видеоролике Джун Аслан вместе со спутниками Томом и Федрой исследует древние проходы, где архитектура Небесных буквально нарушает законы логики. На фоне также появляется Гат — созданный Небесными оборотень.

Демонстрируется способность перчатки «Извержение», позволяющая расчищать путь от живого камня и даже формировать конструкции — например, выковывать балку для перехода через пропасть. Помимо разрушенного окружения, угрозу представляют и враги, скрывающиеся среди руин.

Разработчики пообещали показать ещё больше материалов по Exodus перед расширенной презентацией этим летом.

QuerulousLytton

Я не понимаю зачем разрабы упорно показывают эту механику с расчисткой завала. Это устаревший геймдизайн, действие, в котором не видно никакого геймплейного или сюжетного смысла.

Кемпритдж

Должно что то годное быть

SOLUS5678

Ждём расширенного геймплея.

Ивасик

Андромеда. Андромеда. Андромеда.

askazanov

Вроде что то интересное, а вот с каждым новым роликом интерес падает почему то...

