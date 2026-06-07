В расширенной демонстрации создатели Exodus показали боевую систему и моральные дилеммы

Exodus, научно-фантастическая приключенческая RPG от Archetype Entertainment, получила расширенное видео игрового процесса продолжительностью почти 20 минут. Это наиболее подробное на сегодняшний день видео, демонстрирующее механику игры, компаньонов, систему морали и даже физику относительности, которая будет определять сюжет.
Игрок берет на себя роль Джуна Аслана, мусорщика, который оказывается вовлечённым в эпическую миссию в скоплении Центавра. Главная цель — исследовать древние руины в поисках чего-то, способного спасти его родную планету от наступления Гнили, небесного вируса, который ведет человечество к вымиранию. В видеоролике подтверждается, что в Exodus игроки смогут настраивать внешний вид Джун и выбирать, за какого персонажа играть — мужчину или женщину-Путешественника, — но выбор, который действительно изменит игровой процесс, — это выбор моральной ориентации: стать добродетельным Паладином или амбициозным Бессмертным. Это решение не является косметическим — оно меняет реакцию мира на Джун и напрямую определяет, какие способности можно улучшить и как развиваются силы на протяжении всей кампании.
Решения, принимаемые во время путешествия, также имеют различные последствия. Видеоролик иллюстрирует это напряжённой сценой в диспетчерской, где Джун должна выбрать между импульсивным планом Элизы Шарру — открыть шлюз и уничтожить всех врагов одновременно — и Томом Варгасом, который предупреждает об опасности того, что на пути окажутся мирные жители. Некоторые последствия проявляются немедленно; другие требуют времени, в том числе и для персонажей, оставшихся на своей родной планете.
Пожалуй, самым оригинальным элементом дизайна Exodus является то, как теория относительности интегрирована в игровой процесс. Путешествие со скоростью, близкой к скорости света, в космосе имеет реальную цену: дни для Джун превращаются в недели или месяцы для тех, кто остался на своей родной планете. То, чему игрок отдаёт приоритет и кого он решает вернуть, напрямую влияет на развитие сюжета. И мир — и люди — оставшиеся позади, не обязательно будут такими же после их возвращения.
Выход Exodus запланирован на начало 2027 года для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store.
Вот недавно посмотрел посмеялся над Гарри Поттер Баленсиага. И при просмотре этого ролика прям чувствуется дежавю, эти выразительно выпирающие скулы, вылизанные прически, у всех косметика на лице. Реально, они только что с подиума спустились.
Местами анимация лиц как в Андромеде. Местами очень годная, как у бородатого деда или его внучки. Та же история с постановкой. Визуально все сопартийцы выглядят отталкивающе. Как типичные мудаки или фрики. Протагонист не отстаёт и ведёт себя как вечно улыбающийся идиот-метросексуал, ему только стаканчика с лавандовым рафом не хватает. У персонажа в каждом диалоги было только два варианта ответа. Ну и на единственном совещании пять девушек и негр. Единственный показанный злодей - белый бородатый дед, который решил порешить свою внучку. Бонусом ко всему этому идёт убогий дизайн брони, врагов, отчасти локаций. С другой стороны боёвка - улучшенная версия Mass Effect. Есть стелс в духе Deus Ex, только тут в начале боя к тебе телепортируются сопартийцы. Как это было с копами в Ciberpunk. Даже любопытно узнать, что из этого по итогу получится? Такой же успешный успех, как и DAV?
Вроде и хорошо, и вроде есть плохие моменты в геймплее, за которые хочется покритиковать, особенно сопартийцев и их внешку. По-крайней мере выглядит гораздо лучше, чем Андромеда. В любом случае на релизе будет видно.