В расширенной демонстрации создатели Exodus показали боевую систему и моральные дилеммы

Exodus, научно-фантастическая приключенческая RPG от Archetype Entertainment, получила расширенное видео игрового процесса продолжительностью почти 20 минут. Это наиболее подробное на сегодняшний день видео, демонстрирующее механику игры, компаньонов, систему морали и даже физику относительности, которая будет определять сюжет.

Игрок берет на себя роль Джуна Аслана, мусорщика, который оказывается вовлечённым в эпическую миссию в скоплении Центавра. Главная цель — исследовать древние руины в поисках чего-то, способного спасти его родную планету от наступления Гнили, небесного вируса, который ведет человечество к вымиранию. В видеоролике подтверждается, что в Exodus игроки смогут настраивать внешний вид Джун и выбирать, за какого персонажа играть — мужчину или женщину-Путешественника, — но выбор, который действительно изменит игровой процесс, — это выбор моральной ориентации: стать добродетельным Паладином или амбициозным Бессмертным. Это решение не является косметическим — оно меняет реакцию мира на Джун и напрямую определяет, какие способности можно улучшить и как развиваются силы на протяжении всей кампании.

Решения, принимаемые во время путешествия, также имеют различные последствия. Видеоролик иллюстрирует это напряжённой сценой в диспетчерской, где Джун должна выбрать между импульсивным планом Элизы Шарру — открыть шлюз и уничтожить всех врагов одновременно — и Томом Варгасом, который предупреждает об опасности того, что на пути окажутся мирные жители. Некоторые последствия проявляются немедленно; другие требуют времени, в том числе и для персонажей, оставшихся на своей родной планете.

Пожалуй, самым оригинальным элементом дизайна Exodus является то, как теория относительности интегрирована в игровой процесс. Путешествие со скоростью, близкой к скорости света, в космосе имеет реальную цену: дни для Джун превращаются в недели или месяцы для тех, кто остался на своей родной планете. То, чему игрок отдаёт приоритет и кого он решает вернуть, напрямую влияет на развитие сюжета. И мир — и люди — оставшиеся позади, не обязательно будут такими же после их возвращения.

Выход Exodus запланирован на начало 2027 года для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store.